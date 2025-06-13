MLB／球員投票世界大賽G7最不想遇到誰？大谷輸給「他」

大谷翔平被票選為觀賞度最高的球員。（美聯社）

媒體「The Athletic」近日採訪21隊共135名球員，匿名投票 並回答對於球員、球團及議題的看法，道奇隊大谷翔平 被票選為觀賞度最高的球員，大都會 隊強打索托（Juan Soto）被認為，最不想在世界大賽G7碰到的打者。

有135人回覆誰是觀賞度最高的選手時，大谷翔平以29票高居第1，遙遙領先第2的皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）第3，紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）第4，道奇貝茲（Mookie Betts）第5，洋基隊賈吉（Aaron Judge）和大都會林多（Francisco Lindor）並列第6。

球員們評價大谷，「他就是隨時能上演大場面的人」、「他根本是作弊碼」、「我真的很想再看到他投球」、「他是頭野獸，不是這個世界的人」、「他真的很全能，可能是史上最強的棒球選手，甚至可以說就是」。

最不想在世界大賽G7碰到的打者，索托被票選為第一。（美聯社）

不過當被問到世界大賽G7最不想碰到的打者，有64人投票，大都會索托以10票排第1，大谷翔平9票排第2，洋基賈吉6票排第3。

有球員評價索托，「他非常有紀律。幾乎從不打出軟弱的球，只要球進好球帶，就能準確擊中。老實說，他的選球紀律有點嚇人，尤其是關鍵時刻，你得投出完美的一球才行。」

世界大賽G7最不想碰到的投手有50人投票，勇士隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）以8票高居第1，老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）以5票第2，其他人票數都不高於3票。