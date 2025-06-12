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MLB／賈吉在打者力量排行榜5戰5勝 大谷翔平被3門重砲超越

記者藍宗標／即時報導
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洋基隊重砲「法官」賈吉。（路透）
洋基隊重砲「法官」賈吉。（路透）

大聯盟官網11日更新「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings），洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）領先地位完全不受動搖，再度排名第1，道奇隊大谷翔平則從第2掉到第5。

今年球季開打前，官網首次推出打者力量排行榜，當時賈吉就是榜首，大谷排名第2，接著是大都會隊索托（Juan Soto）。

隨著例行賽開打，官網陸續更新5次排名，賈吉每次都是領先者，其他球員完全沒有超越的機會；官網指出，賈吉今年5戰5勝，穩坐頭號強打寶座，而且競爭並不激烈，尚無人能與之匹敵。

賈吉11日對皇家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第25支全壘打出爐，只落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh） 1支，在大聯盟排名第2，打擊率3成94仍居龍頭，打點59分也是美聯球員最多。

羅利左右開弓，除了26轟領先群雄，打點53分在美聯排名第3，和前一次打者力量排行榜相較，一口氣從第7升至第2，只落後賈吉。

本次排名第3到第10依序是守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、大谷、道奇弗里曼（Freddie Freeman）、教士隊馬恰多（Manny Machado）、運動家隊威爾森（Jacob Wilson）、響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）、索托。

大谷最近連續9場比賽未開轟，全壘打乾旱期是本季最長，不過目前23轟仍是國聯全壘打王，而且長打率6成25、整體攻擊指數（OPS）1.008、壘打數168個、得68分都在國聯領先。

阿隆索目前打點63分是大聯盟打點王，前一次和威爾森、馬提、索托都未在前10名。

賈吉 大都會 道奇

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