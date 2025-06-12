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MLB／彼德森首場完封勝 大都會超越老虎躍居龍頭

記者藍宗標／綜合報導
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大都會隊投手彼德森演出生涯6年首場完封勝紀錄。(路透)
大都會隊投手彼德森演出生涯6年首場完封勝紀錄。(路透)

大都會隊投手彼德森（David Peterson）11日演出生涯6年首場完封勝紀錄，索托（Juan Soto）3局下轟出兩分砲，尼莫（Brandon Nimmo）締造雙響砲，終場以5：0擊敗國民隊，本季戰績44勝24敗躍居大聯盟龍頭。

彼德森生涯前5季只有1場完投紀錄，11日用106球獨撐9局，被揮出6支安打、投出6次三振，完全封鎖國民打線，最近投出3連勝後，本季戰績升至5勝2敗、防禦率2.49。

大都會1局下就靠阿隆索（Pete Alonso）二壘打攻下全場第1分，3局下索托再從國民先發投手厄文（Jake Irvin）的手中揮出兩分砲，本季第13轟出爐，尼莫在5、7局下貢獻陽春砲，全壘打數也達12支，一路領先到比賽結束。

老虎隊11日在巴爾的摩以1：10不敵金鶯隊，戰績44勝25敗仍是美聯第1，但大聯盟領先地位遭大都會超前。

大都會日籍投手千賀滉大目前6勝3敗、防禦率1.59，暫居國聯防禦率王，彼德森卻是全隊本季唯一投到第8局的投手，投了79.2局也是最多。

大都會 厄文

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