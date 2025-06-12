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MLB／天才新秀「球棒狗」 14日大聯盟初登場

記者蘇志畬／綜合報導
「球棒狗」布魯斯（Bruce the Bat Dog）將於美國時間周六登上舞台，完成他的大聯盟初登場。（美聯社）
「球棒狗」布魯斯（Bruce the Bat Dog）將於美國時間周六登上舞台，完成他的大聯盟初登場。（美聯社）

美國職棒國民隊從3A羅徹斯特紅翼隊拉上超級新秀，年僅1歲9個月，「球棒狗」布魯斯（Bruce the Bat Dog）將於14日登上舞台，完成他的大聯盟初登場。

布魯斯去年9月開始在球場以工作犬身分亮相，今年3次出場的球棒回收成功率高達100%，因此獲得升上大聯盟的機會，羅徹斯特紅翼隊總經理梅森（Dan Mason）表示：「我們的球迷和球團上下對於球員升上國民隊總是感到興奮，但布魯斯的升級無疑是一項歷史性的召喚，他完全值得。」

紅翼隊還為此特別拍攝影片，只見總教練勒克羅伊（Matt LeCroy）坐在辦公桌前說：「嘿，大狗，進來坐一下…我有個好消息要告訴你，我想你會喜歡的。」隨後鏡頭接著轉向對面的布魯斯，正在乖乖地坐在椅子上聆聽，脖子上圍著領巾，表情認真。

勒克羅伊模仿著跟新人球員通知的方式，先是稱讚布魯斯今年在3A進步很多，需要修正的地方都有達成，也獲得高層注意，「所以你獲得了升遷到大聯盟的機會，就在6月14日，恭喜你。」布魯斯此時也配合的露出笑容。

梅森還幽默地補充：「沒有人比布魯斯更能讓人露出笑容，我相信他一定會為國民隊帶來一場『汪』妙絕倫（WOOFtastic）的表現！他在極短時間內證明了自己的能力，也配得上『天才新秀』的封號。」

布魯斯的大聯盟首戰正是「球場狗狗日」（Pups in the Park），當天將舉辦記者會、賽前特別致敬以及榮譽球棒回收儀式。此外，Wolf Trap 動物救援組織也將在143區設立「WTAR 狗狗休息區」，提供等待認養的毛孩與球迷互動。

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