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MLB／大谷翔平敲三壘打被踩痛到跳腳 道奇擊敗教士穩龍頭

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出三壘安打，達成連8場敲安紀錄，然而滑壘時卻被三壘手馬恰多（Manny Machado）踩到腳，讓球迷捏了一把冷汗，而道奇隊最終以5：2擊敗教士隊拿下勝利，在系列賽取得2勝1敗穩住國聯西區龍頭。

大谷翔平今天作為第1棒、指定打擊，5打數1安打，打擊率為2成91，其中在9局上他敲出三壘安打，2出局後靠著史密斯（Will Smith）的安打跑回球隊第5分。

只不過大谷翔平滑上三壘時，先被對方回傳球彈跳擊中左小腿，又與馬查多身體接觸、右腳疑似被踩到，大谷翔平表情痛苦、單腳跳了幾下，但仍留在場上，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示：「翔平沒事，他很好。」一掃球迷疑慮。

值得注意的是，大谷自6月2日對大都會轟出本季第23轟以來，已連續9場比賽、42個打席未再開轟，創下本季個人最長無全壘打紀錄，相較於5月狂轟15發全壘打的火燙手感，明顯降溫。

此戰開打前，道奇僅領先第二名巨人半場勝差，與第三名教士也僅有1場差距，若本場輸給教士而巨人又獲勝，道奇甚至可能跌至第三。

今天臨時接替先發的卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）表現亮眼，雖然第2局2出局滿壘時投出保送，讓對手擠回1分先馳得點，不過接下來沒有再失分，投完4局退場僅被擊出3支安打、失1分。

而道奇隊在5局上由康佛托（Michael Conforto）的陽春砲追平比數，6局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）的三分砲超前並拉開差距。

道奇 大谷翔平

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