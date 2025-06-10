MLB／投手大谷翔平明星賽前登板？羅伯茲：可能性比零高一些

大谷翔平。(美聯社)

美職道奇 隊日本球星大谷翔平 今天在客場對戰教士隊前，進行了實戰投打練習（Live BP），以44球投到3局，有6次三振僅1次安打性擊球，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）談到明星賽前回歸的機會笑說：「可能性不是零。」

大谷翔平面對兩位小聯盟打者輪流上場，其中一位正是在新人聯盟的台灣小將柯敬賢，一共對戰11人次，羅伯茲表示：「他投得非常好，速球非常有爆發力，橫掃滑球（sweeper）表現得相當出色。我也詢問了那兩位打者，他們都說球來得非常有威力。」

這是大谷翔平自2023年9月右肘手術後的第3次實戰登板，羅伯茲表示，已經看得出來大谷回歸正式比賽的時刻越來越接近，「不需要完全按照完美的進度，無論他能貢獻什麼，對球隊都是正面影響。不過依然會跟他密切合作，與醫生、訓練團隊共同推進復健計畫。」

原本預估大谷翔平會在7月15日的明星賽之後才會回到投手丘，被問到提前可能性時，羅伯茲笑著說：「我可以說，並不是完全為零。也就是說，比零還高一些。」

至於下一次Live BP的時間，羅伯茲表示預計會在「5到7天後，或6到8天後」進行，投手教練普萊爾（Mark Prior）則指出，下一次預計的投球數將增加到60至70球，「今天大谷的表現就像『真正的實戰』那樣，接下來幾天會觀察手肘狀況，如果沒問題就可以進入下一階段。」