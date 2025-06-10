我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判 紐時：中方1用詞暗示「重大分歧」

一圖看洛杉磯宵禁受影響範圍 華埠多區域在其中

MLB／投手大谷翔平明星賽前登板？羅伯茲：可能性比零高一些

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

美職道奇隊日本球星大谷翔平今天在客場對戰教士隊前，進行了實戰投打練習（Live BP），以44球投到3局，有6次三振僅1次安打性擊球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到明星賽前回歸的機會笑說：「可能性不是零。」

大谷翔平面對兩位小聯盟打者輪流上場，其中一位正是在新人聯盟的台灣小將柯敬賢，一共對戰11人次，羅伯茲表示：「他投得非常好，速球非常有爆發力，橫掃滑球（sweeper）表現得相當出色。我也詢問了那兩位打者，他們都說球來得非常有威力。」

這是大谷翔平自2023年9月右肘手術後的第3次實戰登板，羅伯茲表示，已經看得出來大谷回歸正式比賽的時刻越來越接近，「不需要完全按照完美的進度，無論他能貢獻什麼，對球隊都是正面影響。不過依然會跟他密切合作，與醫生、訓練團隊共同推進復健計畫。」

原本預估大谷翔平會在7月15日的明星賽之後才會回到投手丘，被問到提前可能性時，羅伯茲笑著說：「我可以說，並不是完全為零。也就是說，比零還高一些。」

至於下一次Live BP的時間，羅伯茲表示預計會在「5到7天後，或6到8天後」進行，投手教練普萊爾（Mark Prior）則指出，下一次預計的投球數將增加到60至70球，「今天大谷的表現就像『真正的實戰』那樣，接下來幾天會觀察手肘狀況，如果沒問題就可以進入下一階段。」

羅伯茲 大谷翔平 道奇

上一則

巴黎奧運金牌王齊麟登記結婚 秀身分證喊：終於完成心願

延伸閱讀

MLB／水手重砲羅利第25轟 穩居龍頭 領先大谷翔平2支

MLB／水手重砲羅利第25轟 穩居龍頭 領先大谷翔平2支
MLB／道奇10安卻得0分遭紅雀完封 大谷翔平4打數敲1安打

MLB／道奇10安卻得0分遭紅雀完封 大谷翔平4打數敲1安打
MLB／同框大谷翔平 努特巴爾期待經典賽再攜手

MLB／同框大谷翔平 努特巴爾期待經典賽再攜手
MLB／保時捷玩笑ing…教頭送女兒粉紅超跑 大谷以為闖禍了

MLB／保時捷玩笑ing…教頭送女兒粉紅超跑 大谷以為闖禍了

熱門新聞

大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29
雷霆亞歷山大（右）狂轟34分、5籃板、8助攻，率隊總冠軍第2戰取勝。（歐新社）

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬

2025-06-08 22:50

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效