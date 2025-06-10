MLB／運動家克拉克超狂美技 爬牆沒收薛耶爾全壘打

運動家外野手克拉克9日爬上牆沒收對手全壘打。圖為克拉克5月30日在比賽中跳上牆準備接球。（路透）

天使隊9日以7：4擊敗運動家隊，但有不少焦點都聚集在運動家菜鳥外野手克拉克（Denzel Clarke）身上，一記超越五星級的沒收全壘打美技，讓苦主薛耶爾（Nolan Schanuel）頓時百感交情、表情複雜，而他賽後也承認本來看他爬牆，覺得只是爬爬而已，沒想到真的會接走這球。

克拉克為運動家農場排名第6的大物，絕倫的運動能力展現無遺，9日在客場面對天使，一記沒收全壘打的神技，再度躍上大聯盟官網。

精彩play就出現在首局，薛耶爾一棒掃向中外野，眼看鐵定飛出牆外，克拉克縱身一躍攀上全壘打牆，身體延伸到極致，手套已在牆外數呎撈到這球，而他半個身子都在牆外，卻能保持住平衡，超強腰力一個扭身，靈巧回到場內，不只薛耶爾臉上寫滿錯愕，就連差點挨轟的投手霍曼（Grant Holman）都一臉衝擊。

DENZEL CLARKE OMG! 🤯 pic.twitter.com/2QJBAkmZqN — MLB (@MLB) 2025年6月10日

連克拉克自己都說：「要說這是不是我的最佳美技，我通常會語帶保留，但我認為這一球確實是我所完成最精彩的一記守備沒錯。」

「我看到他爬上牆，心想好吧！可能他就只是爬爬，其實滿多人都會這樣做。」薛耶爾還原自己當下看到這球的想法，衝擊畫面緊接著出現，「然後，我看到他拉回場內，從牆上落地，球就在他的手套裡。」包括薛耶爾、天使教頭華盛頓（Ron Washington）在內，賽後都大讚克拉克驚人的運動能力。