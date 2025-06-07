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MLB／大谷翔平連5戰未開轟 道奇再度貧打讓山本由伸白忙一場

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平4打數1安打、被保送1次。（美聯社）
大谷翔平4打數1安打、被保送1次。（美聯社）

道奇隊作客聖路易，7日對紅雀隊進行3連戰第2戰，山本由伸先發6局未失分，但道奇打線也遭封鎖，兩隊一路僵持到9局下，紅雀老將亞瑞納多（Nolan Arenado）代打建功，揮出再見安打幫助球隊2：1險勝。

山本用94球完成6局任務，被揮出4支安打、出現兩次保送，飆出9次三振，此役無關勝敗，戰績仍是6勝4敗，防禦率從賽前2.39降到2.20。

山本本季出賽13場，累積8場優質先發、投73.2局都是全隊投手最多，且是隊上三冠王（奪三振86次）。

紅雀先發投手費德（Erick Fedde）7日投5.1局未失分，兩隊打完前7局都掛零；紅雀8局下靠伯利森（Alec Burleson）安打攻下全場第1分，道奇9局上反撲，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）連續安打攻占一、三壘，大谷再靠暴投跑回追平分，9局下亞瑞納多為紅雀打下江山。

大谷4打數1安打、被保送1次，本季打擊率仍是2成94，連續5場比賽未開轟，全壘打停在23支，落後水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）1支，在大聯盟排名第2。

紅雀對道奇2連勝，確定贏得這次系列賽，道奇吞下近7戰第5敗，對紅雀兩場比賽揮出19支安打，不過得點圈有人時，25次打數只有1支安打，合計18局攻下1分。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，當然會感到沮喪，因為不喜歡輸球，不喜歡有機會卻無法得分。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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