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MLB／同框大谷翔平 努特巴爾期待經典賽再攜手

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平（左）與紅雀隊外野手努特巴爾（右）久別重逢。（美聯社）
道奇隊日本球星大谷翔平（左）與紅雀隊外野手努特巴爾（右）久別重逢。（美聯社）

道奇日本球星大谷翔平與紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）久別重逢，兩位2023年世界棒球經典賽日本隊隊友賽前熱情握手、擁抱，努特巴爾也透露自己期待能夠再次入選日本代表，「如果能一起再戰就太好了。」

道奇隊6日與紅雀隊交手，賽前大谷翔平與努特巴爾相見後，聊了約5分鐘，兩人表情放鬆、談笑風生，彷彿回到一起並肩作戰的日子。

努特巴爾受訪時，談到2026年經典賽時，表達了自己的心願：「我希望能再次被選為日本代表。如果能和上一屆的隊友們一起再戰就太好了。」

為了實現這個目標，努特巴爾也說：「首先得打出值得被選上的表現。佐佐木朗希、大谷、山本由伸這三人現在都已是大聯盟選手，他們會不會參加還不得而知。不過，那段經歷對我來說是人生中無可取代的回憶，我真的很希望能再次體會那樣的感動。」

至6日賽前，努特巴爾本季打擊率為2成50，有8支全壘打、28分打點，他表示：「我很重視能否出賽140到150場以上。只要能上場，就能為球隊多做貢獻。球隊目標方面，是進入過去兩年沒能參加的季後賽。我們的終極目標是世界冠軍。」

https://x.com/MLB/status/1931120967624843648

日本 大谷翔平 道奇

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