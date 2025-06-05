我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人無奈「十幾年未見」

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

MLB／白襪球團老闆計畫交棒 球迷期待戰績翻身

中央社洛杉磯5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥白襪隊球團老闆蘭斯多夫(圖)與億萬富豪伊許比亞達成協議，最快4年後交棒。(美聯社資料照)
芝加哥白襪隊球團老闆蘭斯多夫(圖)與億萬富豪伊許比亞達成協議，最快4年後交棒。(美聯社資料照)

美國職棒MLB芝加哥白襪隊宣布，球團老闆蘭斯多夫與億萬富豪伊許比亞達成協議，最快4年後交棒。媒體報導，球迷樂見球團易主，期待連2年超過100敗的白襪重振戰績。

身價23億美元的白襪老闆蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf）從1980年代起，同時擁有職棒白襪隊與職籃NBA的芝加哥公牛隊。

他是喬丹（Michael Jordan）時代公牛王朝的幕後推手，也是少數在北美兩大職業運動聯盟都奪冠的球團老闆。

蘭斯多夫最初以房地產致富，1981年買下白襪，至今擁有這支球隊44年，曾在2005年拿下世界大賽冠軍。

白襪隊今天宣布與富商伊許比亞（Justin Ishbia）達成協議，他將在未來兩年以合夥人身分投入資金，成為球隊股東，資金將用於償還債務與支應營運。

根據協議，蘭斯多夫仍暫時掌管球隊，但可在2029至2033年間選擇出售股權；若未出售，伊許比亞則可於2034年主動收購，正式成為球隊老闆。

哥倫比亞廣播公司（CBS）芝加哥新聞台報導，球迷對老闆蘭斯多夫不滿已久，近年比賽在看台上經常有人喊「賣掉球隊」。白襪隊去年41勝121敗，改寫MLB史上單季最爛成績。

CBS報導，白襪球迷迫不及待球團老闆換人，蘭斯多夫最好今天即刻下台。一名球迷說：「白襪需要振作起來，蘭斯多夫一直都不願意花錢，無法支持球隊擁有與聯盟其他球隊抗衡的實力。」

芝加哥 MLB

上一則

NBA／不再放手球隊營運 太陽老闆內部公告將介入重建

下一則

MLB／大谷雙安 康佛托敲致勝安感謝道奇兄弟在低潮時接住他

延伸閱讀

NBA／不再放手球隊營運 太陽老闆內部公告將介入重建

NBA／不再放手球隊營運 太陽老闆內部公告將介入重建
MLB／保時捷玩笑ing…教頭送女兒粉紅超跑 大谷以為闖禍了

MLB／保時捷玩笑ing…教頭送女兒粉紅超跑 大谷以為闖禍了
MLB／美球評建議道奇 大谷改打第4棒 「能拿更多分」

MLB／美球評建議道奇 大谷改打第4棒 「能拿更多分」
MLB／大谷雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

MLB／大谷雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

熱門新聞

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43
中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）

樊振東加盟德甲乒乓聯賽細節 球會總監：他10天前主動聯絡

2025-06-01 02:40

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案
天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明