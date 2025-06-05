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MLB／美球評建議道奇 大谷改打第4棒 「能拿更多分」

體育新聞組／綜合報導

有別於當代棒球界奉行「最強打者排第1棒」思維，美國球評肯尼4日主張，若要火力最大化，道奇應將大谷翔平從第1棒調至第4棒。

擅長數據分析的球評肯尼（Brian Kenny）今在美國職棒大聯盟電視頻道MLB Network節目探討：「讓最強的打者擔任第1棒」聽起來很新潮，符合當代流行的數據分析概念，但真的能幫球隊得更多分嗎？

日本棒球明星大谷翔平從去年6月開始，擔任道奇隊不動第1棒，不僅一路打進世界大賽，今年球季道奇也延續這樣安排，將他排在打線最前面。

肯尼主張，道奇隊把大谷翔平排在第1棒「太耍花招了，把這麼強的火力放在第1棒太浪費，放棄了拿下更多分數的機會」。

肯尼坦言，棒球界花了數十年的時間，才擺脫小球戰術的思維，第2棒不再放上身材矮小的二壘手，各隊紛紛把最強打者排到打線的最前面。

但他強調，大谷排第4棒不是回到過去的老派思維，而是提出證據指出，這樣做對球隊的效益更大。

首先他指出大谷翔平本季敲出23支全壘打，但其中17支是只有1分打點的陽春砲，本季打點是不成比例的39分，顯示他的火力沒有發揮最大的打點效益。

接著，節目列出大聯盟本季數據，顯示各棒次上場時壘上有跑者的機率。

結果顯示，第4棒在壘上有人時打擊機率最高，49%打席是在壘上有人，其次是第3棒46%。第1棒比率35%，是全打線9個棒次中最低。

肯尼說，這個數據符合長期觀察的趨勢：第1棒及第2棒的打者面對壘上有人的機會最少。

他也舉出另一個角度的例子，大谷翔平排第1棒，確實讓他獲得最多的打席機會。據統計第1棒整季平均可獲得746打席，第4棒打席數降為696個，少了近50個打席。

但肯尼說，就算排第1棒上場打擊的機會多，但多的這50打席如果都是壘上無人，也無法發揮多大的效益。

他認為，道奇打線中貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）都有很高的上壘率，尤其史密斯的選球能力強，都是很理想的第1棒打者。

他相信，道奇內部一定也做過各種模擬與數據分析，但他主張大谷的長打火力太強，打第1棒打點機會較少，改打第4棒是最好的選擇。

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