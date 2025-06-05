MLB／保時捷玩笑ing…教頭送女兒粉紅超跑 大谷以為闖禍了

羅伯茲為大谷翔平的女兒送上一輛粉紅保時捷玩具車。(取材自Instagram)

道奇 隊總教練羅伯茲 （Dave Roberts）為大谷翔平 剛出生的女兒送上一輛粉紅超跑，這段過程由道奇隊官方IG揭露，大谷翔平被叫到辦公室第一時間以為自己做錯事，但發現這項驚喜禮物，也意會到兩人的「保時捷玩笑」還在延續中。

大谷翔平一開始踏入總教練辦公室時，看到一群人都在臉上露出疑惑，羅伯茲笑著對大谷說：「這是我和我太太送給你女兒的禮物。我們不是一直都互開玩笑嗎？這是保時捷，也是個小玩笑啦，但這會是你女兒的第一台車，也是帶有真誠的玩笑。不錯吧？這車可以用遙控器操控喔。」

大谷翔平則用英文笑著回應：「謝謝你！太棒了。我還以為是我闖了什麼禍才被叫過來呢。」大谷開心到就連離開辦公室時也一直在笑。

羅伯茲後來在賽前被記者問到這個有趣互動，羅伯茲也笑著回答：「那是我和我太太一起送給翔平寶寶的禮物。你已經看到了嗎？這只是之前玩笑的一部分延續啦，一輛粉紅色的保時捷。謝謝你問這個問題，他（大谷）非常感激喔。」

這個「保時捷玩笑」起源於大谷翔平加盟道奇後，為感謝凱利（Joe Kelly）讓出背號而送出保時捷，羅伯茲曾開玩笑說也希望收到大谷翔平的保時捷。

大谷先回贈了一台迷你保時捷模型車並說：「如果我們拿下世界大賽冠軍，我再考慮送你真的保時捷。」結果道奇隊真的在去年奪冠，而大谷的回應是將在羅伯茲專屬車位中換上一台兒童版玩具藍色保時捷，羅伯茲的禮物也是這個惡作劇的最新一章。