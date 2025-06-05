MLB／大谷雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，道奇仍輸球。(美聯社)

道奇 隊日本球星大谷翔平 雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，然而整體火力遭到大都會 隊壓制，經歷球迷亂入的鬧劇後，靠帕赫斯（Andy Pages）9局下的陽春砲破蛋，以1：6敗下陣來。

大谷翔平4日作為第1棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，3局下雖然在2出局後敲出安打，但球隊沒能延續攻勢，5局下在1好3壞時，大谷放掉一顆外側滑球被裁判判定是好球，不過電子好球帶顯示在好球帶之外，而大谷最終被一顆內角球三振後，也無奈搖了搖頭。

8局下大谷翔平作為首名打者敲出安打，但接下來還是沒攻勢，大谷就以4打數2安打的成績作收，打擊率上升到2成92。

大都會隊1局上就攻下3分，其中阿隆索（Pete Alonso）敲出兩分砲，8局上則是阿隆索的三分砲直接拉開分差；道奇隊全場6支安打比大都會隊還多2支，但只有帕赫斯的陽春砲打回分數。