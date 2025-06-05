我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

MLB／大谷雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，道奇仍輸球。(美聯社)
大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，道奇仍輸球。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，然而整體火力遭到大都會隊壓制，經歷球迷亂入的鬧劇後，靠帕赫斯（Andy Pages）9局下的陽春砲破蛋，以1：6敗下陣來。

大谷翔平4日作為第1棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，3局下雖然在2出局後敲出安打，但球隊沒能延續攻勢，5局下在1好3壞時，大谷放掉一顆外側滑球被裁判判定是好球，不過電子好球帶顯示在好球帶之外，而大谷最終被一顆內角球三振後，也無奈搖了搖頭。

8局下大谷翔平作為首名打者敲出安打，但接下來還是沒攻勢，大谷就以4打數2安打的成績作收，打擊率上升到2成92。

大都會隊1局上就攻下3分，其中阿隆索（Pete Alonso）敲出兩分砲，8局上則是阿隆索的三分砲直接拉開分差；道奇隊全場6支安打比大都會隊還多2支，但只有帕赫斯的陽春砲打回分數。

比賽在8局上一度中斷，阿隆索開轟之後，1出局輪到大都會隊馬提（Starling Marte）打擊時，突然一名上半身赤裸的男子闖進球場，10名保全一路狂追終於在左外野將他撲倒制服，大谷翔平、佐佐木朗希都露出苦笑，比賽因此中斷約5分鐘。

比賽在8局上一度中斷，一名上半身赤裸的男子闖進球場，10名保全一路狂追終於在左外...
比賽在8局上一度中斷，一名上半身赤裸的男子闖進球場，10名保全一路狂追終於在左外野將他撲倒制服，大谷翔平、佐佐木朗希都露出苦笑，比賽因此中斷約5分鐘。(美聯社)

大都會 大谷翔平 道奇

上一則

NBA／打到尼克教頭丟工作 溜馬主帥：以為是AI假訊息

下一則

場邊人語／尼克换印 傷感知音

延伸閱讀

MLB／送大谷翔平女兒粉紅超跑 羅伯茲延續「保時捷玩笑」

MLB／送大谷翔平女兒粉紅超跑 羅伯茲延續「保時捷玩笑」
MLB／孟西雙響砲、弗里曼再見安 道奇加班逆轉大都會

MLB／孟西雙響砲、弗里曼再見安 道奇加班逆轉大都會
MLB／大谷翔平獲5月MVP寫史上唯一紀錄 賈吉挑戰史上最多

MLB／大谷翔平獲5月MVP寫史上唯一紀錄 賈吉挑戰史上最多
MLB／大谷翔平陽春砲並列全壘打王 道奇10局不敵大都會

MLB／大谷翔平陽春砲並列全壘打王 道奇10局不敵大都會

熱門新聞

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
雷霆28日以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳；他也獲得系列賽MVP。(美聯社)

NBA／首節只讓灰狼拿9分 雷霆暌違13年晉級總冠軍戰

2025-05-28 23:03
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式