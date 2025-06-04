MLB／孟西雙響砲、弗里曼再見安 道奇加班逆轉大都會

大谷翔平3打數無安打，吞下2次三振，獲得2次保送。（美聯社）

大谷翔平3日雖然3支0，但在延長賽仍獲得故意四壞保送禮遇，而道奇 隊前面靠著孟西（Max Muncy）的雙響砲扳平，10局下弗里曼（Freddie Freeman）再見二壘打，以6：5逆轉大都會 隊。

大谷翔平3日依舊是第1棒、指定打擊，前3打數面對大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）沒有建功，還吞下2次三振，8局下遇到葛瑞特（Reed Garrett）才靠四壞保送上壘。

道奇打線1局下就先猛攻4分，弗里曼敲出1分打點追平安打，後面孟西的兩分砲拉開到4：1的領先；然而大都會隊索托（Juan Soto）3局上敲出兩分砲，5局上又攻下2分反超前比數。

道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）本季第4場先發，投4.2局被敲6支安打，丟掉5分有3分自責分，好在隊友幫忙讓他逃過敗投。

9局下孟西敲出本場第2轟，一發陽春砲追平比數，也讓比賽進入延長；10局下突破僵局制，無人出局、二壘有人下，大都會隊故意保送大谷，雖然解決掉貝茲（Mookie Betts），卻依舊被弗里曼敲出左外野的二壘打，讓艾德曼（Tommy Edman）跑回再見分。

根據美媒統計，這是弗里曼生涯第14支再見安打，與前藍鳥隊球星唐納森（Josh Donaldson）並列2010年以來最多。

另外，大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉 （Aaron Judge）繼同場同局開轟後，又攜手獲得國聯與美聯5月份單月最佳球員，大谷也在個人社群轉發這項好消息。

這是大谷生涯第六度獲得單月最佳球員獎，也是加入道奇後第二次，上一次是在去年9月，作為他歷史性MVP球季的收官之作；在此之前，大谷效力天使隊期間曾四度獲獎，分別為2021年6月、7月以及2023年6月、7月。

大谷在5月敲出全聯盟最多的15支全壘打，繳出打擊率3成09、上壘率3成98、長打率0.782的華麗打擊三圍，去年成為史上第13位能在美、國聯都獲得單月最佳球員殊榮的他，如今更成為史上第一位在兩個聯盟都曾多次獲獎的球員。

賈吉則是生涯第11次奪得單月最佳球員獎，並且囊括洋基隊近九次此獎項的全部榮耀，賈吉的11次紀錄超越了A-Rod（Alex Rodriguez）成為史上第二多，僅次於邦茲（Barry Bonds）的13次。

賈吉已連續四個賽季榮獲5月的美聯單月最佳球員，整個5月，賈吉在所有符合資格的打者中以1.251的OPS（整體攻擊指數）稱霸，打擊三圍為打擊率3成64、上壘率4成53、長打率0.798，並轟出11支全壘打，延續了他4月同樣榮膺聯盟最佳球員的強勢表現。