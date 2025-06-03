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MLB／大谷翔平獲5月MVP寫史上唯一紀錄 賈吉挑戰史上最多

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）繼同場同局開轟後，又攜手獲得國聯與美聯5月份單月最佳球員，大谷也在個人社群轉發這項好消息。

這是大谷生涯第六度獲得單月最佳球員獎，也是加入道奇後第二次，上一次是在去年9月，作為他歷史性MVP球季的收官之作；在此之前，大谷效力天使隊期間曾四度獲獎，分別為2021年6月、7月以及2023年6月、7月。

大谷在5月敲出全聯盟最多的15支全壘打，繳出打擊率3成09、上壘率3成98、長打率0.782的華麗打擊三圍，去年成為史上第13位能在美、國聯都獲得單月最佳球員殊榮的他，如今更成為史上第一位在兩個聯盟都曾多次獲獎的球員。

賈吉則是生涯第11次奪得單月最佳球員獎，並且囊括洋基隊近九次此獎項的全部榮耀，賈吉的11次紀錄超越了A-Rod（Alex Rodriguez）成為史上第二多，僅次於邦茲（Barry Bonds）的13次。

賈吉已連續四個賽季榮獲5月的美聯單月最佳球員，整個5月，賈吉在所有符合資格的打者中以1.251的OPS（整體攻擊指數）稱霸，打擊三圍為打擊率3成64、上壘率4成53、長打率0.798，並轟出11支全壘打，延續了他4月同樣榮膺聯盟最佳球員的強勢表現。

賈吉。(美聯社)
賈吉。(美聯社)

賈吉 道奇 洋基

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