我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為好事發生

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

藍鳥隊官網隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）寫作藍鳥歷史書，揭露2023年冬天參與大谷翔平追逐戰的幕後故事，球隊當天為他清空訓練基地，等待這場祕密碰面，而大谷離開前帶走他們精心準備的藍鳥裝備，讓球團以為故事有可能迎向喜劇結局。

書中揭露當年藍鳥如何招募大谷，面談約在藍鳥位於佛州但尼丁（Dunedin）的春訓基地，由於大谷團隊要求保密，當天球隊通知所有選手、職員，以館內要開股東會議為由，這一天場館不開放使用。

大谷與經紀人巴列洛（Nez Balelo）、當時的翻譯水原一平以及愛犬Decoy一起到訪，藍鳥代表則包括老闆羅傑斯（Edward Rogers）、總教練史奈德（John Schneider）、總管亞金斯（Ross Atkins）、總裁夏皮洛（Mark Shapiro）。

史奈德回憶那一天，場館內沒有其他人，感覺空蕩蕩的，他們在樓上包廂等待，而保全主管傳訊息跟他們即時更新，大谷抵達、大谷下車等動態，「感覺就像皇室、總統要來，我說真的。」

藍鳥為了展現誠意，使用三個置物櫃佈置滿大谷翔平的裝備，包括球衣、球帽、球袋等物品，讓他親身感受自己名字繡在藍鳥裝備上的模樣，而大谷將這些東西都打包好帶回家；不僅如此，大谷戴上藍鳥球帽，水原一平也穿上他的裝備，兩人在離開基地前一起留下合影，Decoy也穿上藍鳥送牠的狗狗夾克。

據馬瑟森所述，球隊原本只是想藉由這個置物櫃展示，讓他看到藍鳥的誠意，但他們沒有預料到大谷會帶走這些東西，這也讓他們燃起大谷可能會與藍鳥簽約的期待，但最終大谷決定投向道奇懷抱。

大谷翔平 水原一平 佛州

上一則

NBA／暴龍今夏「釣大魚」補強 傳瞄準字母哥

延伸閱讀

MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息

MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息
MLB／大谷翔平陽春砲並列全壘打王 道奇10局不敵大都會

MLB／大谷翔平陽春砲並列全壘打王 道奇10局不敵大都會
MLB／道奇18：2暴打洋基 大谷翔平敲雙安、提前被代打換下

MLB／道奇18：2暴打洋基 大谷翔平敲雙安、提前被代打換下
MLB／與賈吉同場拚全壘打 雙響砲的大谷翔平：很棒的比賽

MLB／與賈吉同場拚全壘打 雙響砲的大谷翔平：很棒的比賽

熱門新聞

孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
雷霆28日以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳；他也獲得系列賽MVP。(美聯社)

NBA／首節只讓灰狼拿9分 雷霆暌違13年晉級總冠軍戰

2025-05-28 23:03
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
雷霆128：126險勝灰狼，系列賽3：1聽牌。(路透)

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

2025-05-26 23:33

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手