MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息

長嶋茂雄、大谷翔平合照。(取材自Instagram)

讀賣新聞報導，巨人隊終身名譽監督、被稱為「棒球先生」長嶋茂雄於日本 時間3日清晨6時39分在東京的醫院因肺炎過世，享壽89歲。長嶋與王貞治組合的「ON」砲，打造巨人隊九連霸的黃金時代。道奇 日籍球星大谷翔平 透過Instagram貼出3張合照表達悼念。

長嶋1936年出生於千葉縣臼井町（現在的佐倉市）。從佐倉一高（現佐倉高中）畢業後進入立教大學，在1957年的東京六大學聯盟秋季賽，創下當時聯盟紀錄的8支全壘打紀錄。

他於1958年加入巨人隊，首年便獲得打點王、本壘打王雙冠以及新人王。次年1959年，他在首場天皇親臨觀戰的比賽中，擊出再見全壘打，在日本掀起熱潮。

長嶋與王貞治的組合被稱為「ON」，為1965年起巨人隊九連霸的中心打者，打造巨人隊的黃金時代。