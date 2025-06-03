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MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息

編譯周辰陽／綜合報導
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長嶋茂雄、大谷翔平合照。(取材自Instagram)
長嶋茂雄、大谷翔平合照。(取材自Instagram)

讀賣新聞報導，巨人隊終身名譽監督、被稱為「棒球先生」長嶋茂雄於日本時間3日清晨6時39分在東京的醫院因肺炎過世，享壽89歲。長嶋與王貞治組合的「ON」砲，打造巨人隊九連霸的黃金時代。道奇日籍球星大谷翔平透過Instagram貼出3張合照表達悼念。

長嶋1936年出生於千葉縣臼井町（現在的佐倉市）。從佐倉一高（現佐倉高中）畢業後進入立教大學，在1957年的東京六大學聯盟秋季賽，創下當時聯盟紀錄的8支全壘打紀錄。

他於1958年加入巨人隊，首年便獲得打點王、本壘打王雙冠以及新人王。次年1959年，他在首場天皇親臨觀戰的比賽中，擊出再見全壘打，在日本掀起熱潮。

長嶋與王貞治的組合被稱為「ON」，為1965年起巨人隊九連霸的中心打者，打造巨人隊的黃金時代。

道奇日籍球星大谷翔平在社群貼出3張合照表達悼念，寫下：「真心地祈禱您的靈魂安息。」另一名大都會球星千賀滉大則說他是「傳奇中的傳奇」，如今日本選手可以有現在的舞台，要感謝長嶋茂雄、王貞治世代的努力。

長嶋茂雄2021年東京奧運開幕式，長嶋茂雄（中）與王貞治（左）、松井秀喜（右）共...
長嶋茂雄2021年東京奧運開幕式，長嶋茂雄（中）與王貞治（左）、松井秀喜（右）共同擔任聖火跑者，場面感動世人。 (路透資料照片)
日本職棒讀賣巨人隊選手與監督長嶋茂雄，攝於2022年。(路透)
日本職棒讀賣巨人隊選手與監督長嶋茂雄，攝於2022年。(路透)

日本 大谷翔平 道奇

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