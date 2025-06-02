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MLB／山本由伸控球失靈 道奇教頭形容「真是不尋常」

記者藍宗標／即時報導
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山本由伸1日對洋基隊先發3.2局失4分。(路透)
山本由伸1日對洋基隊先發3.2局失4分。(路透)

道奇隊強投山本由伸1日在主場投球失常，對洋基隊先發3.2局失4分，道奇終場3：7落敗，未能完成3連戰橫掃，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「 山本表現不太好，球路不夠犀利，真是不尋常。」

山本投不滿4局退場用掉96球，只有59顆好球，被揮出7支安打，出現3次保送，失4分都是自責分，戰績掉到6勝4敗，防禦率也從賽前1.97升至2.39。

這是山本本季第12場先發，首次未能投滿4局，中斷連續3場優質先發，單場被安打數追平生涯最差紀錄，賽後坦言狀況真的不理想；洛杉磯時報指出，山本無法持續找到好球帶，也無法展現招牌快速指叉球。

山本說：「控球不理想，想在比賽過程做出調整，還是無法找回球路。」

道奇去年在世界大賽4勝1敗扳倒洋基，奪下隊史第8冠，今年例行賽僅對決3場，一共吸引15萬9053人進場觀戰，1日湧進54031人最多，不料看到山本本季最慘的敗投。

儘管如此，山本目前仍是道奇投手三冠王（奪三振77次），7場優質先發、投67.2局也是最多，防禦率在國聯只落後大都會隊千賀滉大1.60、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）2.15。

道奇5月4日拚出7連勝後，接下來26場打出13勝13敗，勝率只有5成，但本季36勝23敗仍居分區龍頭，領先教士隊兩場勝差。

道奇 洋基 大都會

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