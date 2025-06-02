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MLB／洋基亞斯布洛6局失1分鎖死道奇 「因為很熟」

記者陳宛晶／即時報導
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亞斯布洛。(路透)
亞斯布洛。(路透)

外界看來是下駟對上駟的一戰，洋基隊亞斯布洛（Ryan Yarbrough）繳出6局僅失1分優質先發，技壓山本由伸，率領洋基以7：3擊敗道奇隊，亞斯布洛賽後坦言，對前隊友的熟悉度派上用場，包括面對大谷翔平

亞斯布洛去年曾為道奇後援出賽32場，也趁著這趟造訪前東家，領到去年世界大賽冠軍戒指，然而上了球場就是敵人，他1日面對前東家演出6局僅被敲4安打、失1分好投。

洋基1日能贏，壓制前段棒次有神效，道奇前4棒在本季先前每場比賽至少會有1安打，1日前4棒依序為大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith），合計12打數掛蛋。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，亞斯布洛6呎5吋的身高，讓他的投球對打者來說會有個奇特的角度，「他有很多方式可以讓你出局，當你以為他會放慢速度，他卻是加速，這讓對手很難鎖定他。」

亞斯布洛此役最快球速89.5哩（約144公里），沒有火球，卻能一一料理前隊友，包括首局K掉大谷的球速介於70到86哩之間。

亞斯布洛指出，去年每天都在看這群道奇打者，了解他們的強項，確實有些幫助，「重點是執行擬定的投球策略，讓他們在打擊區上失去平衡。」談到對陣大谷的打席，他解析：「大谷的出棒很積極，他會鎖定特定球路，所以我用我擅長的球路、好好執行計畫，專注在擾亂他的節奏，我不希望讓他處在有機會等到他鎖定球路的球數。」

道奇 洋基 大谷翔平

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