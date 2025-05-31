MLB／道奇18：2暴打洋基 大谷翔平敲雙安、提前被代打換下

道奇孟西31日敲出雙響砲。（路透）

道奇 棒球場今天上演殘忍的「虐基秀」，道奇隊只打2局已經取得10：0領先，終場以18：2在3連戰先取2勝。道奇5轟來自孟西（Max Muncy）雙響砲、金慧成兩分砲、帕赫斯（Andy Pages）陽春砲、魯辛（Dalton Rushing）三分砲，大谷翔平4打數敲出2支一壘打，吞下2次三振，因雙方差距擴大在6局下提前被代打換下。

洋基 今天由瓦倫（Will Warren）先發，遭到道奇打線打爆，開啟這場大屠殺的序曲，他僅撐1.1局被敲6安打、失7分，首局大谷的安打帶動，道奇以5安打、2保送灌進4分大局，打了10人次，大谷單局第二次上打擊區則是遭到三振。

瓦倫第2局先連投2保送，一出局後被孟西敲出三分砲，也讓洋基決定換投，道奇後續仍是安打串連，艾德曼（Tommy Edman）二壘打再下一城，金慧成也補上兩分砲、第2轟出爐，道奇單局再海灌6分。

道奇只打兩局已經取得10：0領先，網路上各種嘲諷，球迷留言：「洋基忘了今天與道奇有場棒球比賽」、「道奇正在火烤洋基，這就是2024年世界大賽2.0」、「警察先生我要報案，道奇棒球場發生兇殺案，洋基來了，結果被道奇殺了」。

洋基直到4局上由賈吉 （Aaron Judge）敲陽春砲，「追近」為1：10；道奇則在5局下繼續痛下殺手，金慧成、大谷「九一連線」的安打串連之後，弗里曼（Freddie Freeman）敲二壘打、先追加1分，孟西在這局再度開炸三分砲，擴大到14：1領先。

兩隊在比賽後段續有煙火秀，帕赫斯7局下敲陽春砲，魯辛8局下敲三分砲；洋基則由賈吉一人獨撐大局，8局上再度開轟，單場雙響砲後，本季累積21轟。