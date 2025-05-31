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MLB／「谷吉」開轟寫首見紀錄 大谷翔平雙響砲平道奇單月最多轟

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平6局下敲出單場雙響砲。（路透）
大谷翔平6局下敲出單場雙響砲。（路透）

31日的道奇洋基隊之戰砲火滿天飛，繼首局「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平先後開轟，締造大聯盟歷史首見紀錄後，洋基隊前5局敲出4轟，大谷翔平則是在6局下敲出單場雙響砲，追平道奇隊史單月最多轟紀錄。

去年美聯MVP賈吉在1局上敲出陽春砲後，去年的國聯MVP大谷翔平也在1局下敲出追平陽春砲回應，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大聯盟史上第一次兩位前一年MVP在同場的首局開轟。

而前一年MVP同場開轟也僅是大聯盟漫長歷史中第二次出現，前一次是2003年6月20日，邦茲（Barry Bonds）跟塔哈達（Miguel Tejada）同場開轟。

而洋基隊接下來不斷開砲，2局上威爾斯（Austin Wells）陽春砲、葛里沙姆（Trent Grisham）兩分砲，以及3局上高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲拉開分差。

道奇隊面對2：5的劣勢，大谷翔平在6局下又敲出陽春砲，將比數拉近到3：5，這兩轟都是棒打洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）。

大谷翔平本季全壘打數已經累計到22轟，這也是他在5月的第15轟，追平由葛雷諾（Pedro Guerrero，1985年6月）與史奈德（Duke Snider，1953年8月）共同保持的道奇隊單月最多轟紀錄。

大谷翔平 道奇 洋基

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