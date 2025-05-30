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MLB／塞爾單場飆出8K 史上最速2500K達陣

記者蘇志畬／綜合報導
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塞爾單場8K讓他進入生涯「2500K俱樂部」。(美聯社)
塞爾單場8K讓他進入生涯「2500K俱樂部」。(美聯社)

勇士隊29日在雙重賽第二場以9：3擊敗費城人隊，先發投手塞爾（Chris Sale）不僅繳出6局無失分的塞揚級水準，單場8K更讓他進入生涯「2500K俱樂部」，寫下最短局數達成的新紀錄。

塞爾29日6局僅被敲出2支安打，第8次的三振就是生涯第2500次三振，成為現代棒球史上第38人、史上第40人，而根據「 Elias Sports Bureau」的紀錄，塞爾是第一位在2060局以內達成2500K的投手。

勇士隊在前一場以4：5落敗，比賽中超級新秀投手蕭佛（AJ Smith-Shawver）因為手肘傷勢提前退場，美台混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）也在盜壘時傷到右手小指，勇士隊更吞下近7戰的第6敗，休息室氣氛低迷。

然而第二場立刻扳回一城，4局上打線火力全開，萊利（Austin Riley）的二壘安打先敲下2分後，奧比斯（Ozzie Albies）又補上兩分砲，單局4分的進帳就很夠用，6局上威廉斯（Luke Williams）又在滿壘時敲回2分，7局上萊利轟出兩分砲取得8：0領先。

費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）生涯11場對戰勇士隊的先發、防禦率2.56，去年在國聯塞揚獎票選排名第2，僅次於塞爾，29日卻被勇士隊打爆，5.1局丟掉6分，被敲4支安打另有4次四壞保送，防禦率從賽前的2.42上升到2.96，吞下本季第2敗（6勝）。

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