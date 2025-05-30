我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

南加華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

壘球／新職業女壘聯盟AUSL獲MLB奧援 亞裔伍佩琴任主席

中央社／洛杉磯29日專電
前MLB球團總經理伍佩琴（Kim Ng）出任AUSL主席，她29日接受採訪。(美聯社)
前MLB球團總經理伍佩琴（Kim Ng）出任AUSL主席，她29日接受採訪。(美聯社)

美國職棒大聯盟（MLB）29日宣布，與新成立的職業女壘聯盟AUSL合作，投入資金與轉播合作，目標是協助AUSL永續發展。華裔背景的前MLB球團總經理伍佩琴（Kim Ng）出任AUSL主席。

美國新成立的女壘聯盟名為Athletes Unlimited Softball League，共4支隊伍，賽季從6月7日到7月23日，每支球隊打24場，首季在12個城市巡迴比賽，預計2026年起改為主客場制。

AUSL聯盟主席伍佩琴（Kim Ng）曾任美國職棒邁阿密馬林魚隊的總經理，為北美職業運動首位女性總管。

大聯盟29日發布新聞稿，宣布對AUSL進行策略性投資，意即提供資金、協助營運，透過大聯盟賽事的行銷活動、社群平台等多方管道，提升AUSL的能見度，部分賽事將在大聯盟官方平台轉播。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，大聯盟對AUSL的投資，代表大聯盟長期支持壘球發展，擴大對女性運動員的支持，期待將AUSL打造成一個永續發展、具有影響力的聯盟，造福女壘社群。

MLB 華裔

上一則

法網／球王辛納直落三擊敗賈斯克 挺進男單32強

下一則

高球／美國女子公開賽 曾雅妮暌違9年再度出賽

延伸閱讀

MLB／大谷挑戰連4場開轟失敗 克蕭勝投被牛棚搞砸

MLB／大谷挑戰連4場開轟失敗 克蕭勝投被牛棚搞砸
MLB／抗癌又遇肩傷不放棄 守護者右投感人初登板

MLB／抗癌又遇肩傷不放棄 守護者右投感人初登板
MLB／大谷翔平連3場開轟 本季最速20轟、道奇2連勝

MLB／大谷翔平連3場開轟 本季最速20轟、道奇2連勝
MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

熱門新聞

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

2025-05-25 17:28
台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

2025-05-24 09:53
5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

2025-05-25 20:57
納達爾（左起）、費德勒、約克維奇和墨瑞在法網第一天再聚首。（美聯社）

法網舉行儀式致敬納達爾 昔日網壇4巨頭重聚

2025-05-25 13:12

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動