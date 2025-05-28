MLB／抗癌又遇肩傷不放棄 守護者右投感人初登板

守護者右投恩萊特回想在小聯盟與病魔以及傷勢掙扎的過去，對一切充滿感激。(美聯社)

日前老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）對守護者隊飆出94球瘋狗級完封，成為話題焦點，不過守護者陣中也有令人感動的一幕，那就是陣中的抗癌鬥士恩萊特（Nic Enright）在家人面前完成大聯盟初登板，還繳出2局無失分的好投。

「我用從牛棚走上投手丘的40秒，來回想我如何一路來到這。」恩萊特受訪時感性說道。他在2019年被守護者的前身印地安人隊選中，接著在2022年從規則五選秀轉到馬林魚隊，沒想到2周後就被診斷出淋巴癌。

恩萊特2023年熬過好幾輪免疫治療，並成功控制病情，甚至在上賽季就傳出將登上大聯盟，無奈受右肩傷勢影響，只能整季待在3A，但他始終對自己保持信心，「我覺得我一定有能力登上大聯盟，這段時間我感受到機會一直都在我身邊。」

該場比賽守護者被老虎以5：0完封，恩萊特比賽後段上場，主投2局，只被敲出2安，送出3K，沒有保送也沒有失分。今天對陣道奇 隊的比賽他也在九局上登板後援1局，不過狀況不穩定，送出1次保送並被敲出2安，包含孟西（Max Muncy）的3分砲。