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MLB／大谷翔平連3場開轟 本季最速20轟、道奇2連勝

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇隊日本球星大谷翔平手感太火燙，連續三場開轟，讓他成為本季第一位達成20轟的球員，而道奇隊也以9：5擊敗守護者隊取得二連勝，單月13轟的大谷還有機會挑戰隊史紀錄。

大谷翔平今天首打席遭到三振，沒能延續前兩場都是首局首打席開轟的狀態，然而這不代表他喪失長打能力，在第2局遭到故意四壞保送後，4局上大谷翔平轟出一發兩分砲，棒打守護者先發投手畢比（Tanner Bibee），幫助道奇隊擴大為4：0領先。

這是道奇隊本季的第55場比賽，大谷因此成為隊史上第三位在前55場比賽中擊出至少20支全壘打的球員，與1951年的哈吉斯（Gil Hodges，21轟）、2019年的貝林傑（Cody Bellinger，20轟）並列。

而大谷翔平本月已經敲出13發全壘打並列隊史單月全壘打第三多，有機會挑戰隊史最多的15轟，由葛雷諾（Pedro Guerrero，1985年6月）與史奈德（Duke Snider，1953年8月）共同保持。

大谷翔平今天總計3打數1安打、2打點、2得分，打擊率2成96，除了那發全壘打外，9局上也選到保送上壘，成為後續孟西（Max Muncy）三分砲的「滷蛋」之一，道奇隊今天還有康佛托（Michael Conforto）也貢獻一發陽春砲。

大谷翔平在生涯6度達成單季20轟，前5次是2018及2021到24年，超越松井秀喜的5度單季20轟，獨居大聯盟日本球員史上最多紀錄。

大谷翔平 道奇

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