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MLB／大谷翔平重返投手丘？道奇總教練：7月明星賽前不登板

中央社／洛杉磯26日綜合外電報導
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大谷翔平25日進行實戰投打練習。（美聯社）
大谷翔平25日進行實戰投打練習。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平昨天首次在2023年肘部手術後進行實戰投打練習，不過總教練羅伯茲今天表示，大谷將不會在明星賽前上陣投球。

路透報導，羅伯茲（Dave Roberts）今天在電台談到大谷2023年手肘韌帶重建手術後的復健計畫，他表示「我想我們在這件事上有條不紊」，「我可以肯定地說，大谷可能要到明星賽後才會為球隊投球」。

現年30歲的大谷在昨天作客紐約迎戰大都會前首次進行實戰投打練習（Live BP）。他投了22球，其中包括滑球，這是他上周在牛棚練習中才加入的項目。

道奇目前有3名先發投手受肩傷所苦待在傷兵名單，分別是左投史奈爾（Blake Snell）、右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）與佐佐木朗希（Roki Sasaki）。道奇40人名單中，共有14名投手是傷兵。

但是道奇不會為滿足需求迫切的投手陣容而急於讓大谷進入輪值先發。

羅伯茲表示，「最主要的因素是大谷作為1名打者對球隊的價值。」

大谷今天在客場面對克里夫蘭守護者之前，打擊率2成95，整體攻擊指數1.025，同時以18支全壘打並列大聯盟榜首。

羅伯茲說：「他非常重要，試圖加快速度而去承擔某些風險，這沒什麼道理。」

休賽期間，大谷翔平原預計本月重返投手丘。道奇棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）最近表示，大谷的復健計畫已放慢速度，目標是希望讓他能在10月季後賽登板。

佛里曼上周表示：「我們知道需要更為謹慎，確保一切都達到很好的狀態，然後才會真正增加他在投球方面的強度。」

他還說：「賽季初，我們希望季後賽能夠有好成績。所以我們減緩了速度。」

MLB明星賽將在7月15日登場。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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