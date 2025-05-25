MLB／投手大谷翔平實戰投打飆156公里、賞2K 全程笑開懷

道奇隊球星大谷翔平25日站上投手丘實戰投打練習，笑得很開心。（美聯社）

道奇 隊日籍球星大谷翔平今天進行實戰投打練習，投5打席、共用22球，最快球速156公里，過程幾乎都是笑開懷的開心狀態，被金慧成敲出右外野方向二壘打，還轉向圍觀的外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）詢問：「你在場上的話，這球接得到嗎？」

大谷在2023年9月進行手肘韌帶手術，去年整季未投球，今年復健持續推進進度，今天在大都會 主場出賽前4小時，先進行實戰投打練習，也是他術後首度面對打者投球，不只吸引道奇選手圍觀，大都會陣營也有人走出板凳席關注他的投球。

道奇教頭羅伯茲 （Dave Roberts）表示「我已經很習慣看他作為打者出賽，現在能看到他以投手之姿站上投手丘，我們全部的人都很期待。」

大谷共用22球，面對的打者包括金慧成、魯辛（Dalton Rushing）、比賽策略教練華金斯（J.T. Watkins）。大谷好心情寫在臉上，金慧成的第一打席打回投手方向，大谷接球後，還以詭異的姿勢作勢傳一壘，當然一壘壘包並沒有人；金慧成在第二打席復仇，敲出二壘打，大谷則是馬上就問赫南德茲接不接得到這球。

大谷使用直球、卡特球、伸卡球、橫掃球、指叉球，直球球速多數落在94到95哩，最快球速97哩（約156公里）。

魯辛提供第一手對決心得，「他看起來真的很棒」，投手教練普瑞爾（Mark Prior）看到正面訊息，「他看起來很好、很健康，這一向都是觀察live BP的首要重點，他感覺很有自信，肌耐力也沒什麼問題，有維持住身體強度，從身體狀況來看，他很好，從投球動作來看，同樣也很棒。」

大谷送出2K，每一次製造揮空，圍觀的隊友給滿情緒價值，興奮亂吼，大谷也做出亂七八糟的拉弓動作；教練華金斯吞下1K，但也選到1次保送，還搞笑做出甩棒動作。