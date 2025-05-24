MLB／道奇5小時46分、13局苦戰擊敗大都會 大谷翔平5支1

大谷翔平23日總計5打數1安打、1得分。（美聯社）

道奇 與大都會 隊之戰遇到大雨中斷，克蕭（Clayton Kershaw）前2局無失分但無法續投，延長賽道奇隊10局上中「滿壘計」，但最終仍在13局大戰中以7：5勝出，取得3連勝，這場比賽加上因雨暫停耗時長達5小時46分。

大谷翔平 23日前4打席都沒敲安，只有1次保送上壘，但9局上終於敲出一壘安打，終結連9打席無安打，卻在盜壘時被抓到，11局上的打席敲出飛球出局，23日總計5打數1安打、1得分，賽後打擊率3成03。

道奇隊23日作客紐約，3局上1出局、一壘有人，大谷翔平選到四壞保送，貝茲（Ｍookie Betts）擊出的中外野飛球被大都會隊兩名外野手接力完成接殺，不過道奇隊也趁機推進成二、三壘。

然而弗里曼（Freddie Freeman）的打席投到一半因雨勢過大喊停，經歷1小時38分的休整，接手的克拉尼克（Max Kranick）投出保送後被史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安，保送及丟掉3分都記在先發投手坎寧（Griffin Canning）帳上。

大都會雖然在3局下靠貝提（Brett Baty）陽春砲、4局下阿隆索（Pete Alonso）高飛犧牲打追分，而道奇隊5局上又追加2分拉開差距。

然而9局下道奇隊終結者史考特（Tanner Scott）又出狀況，僅投0.1局就丟掉3分，讓比數回到原點，其中麥尼爾（Jeff McNeil）2分打點三壘打是最大傷害，而史考特防禦率也上升到3.42，最近3場出賽第2度砸鍋。

10局上道奇隊靠著觸身球、四壞保送，無人出局攻佔滿壘，不料先是赫南德茲敲出滾地球被一壘手攔截傳本壘封殺，下一棒孟西（Max Muncy）又敲出雙殺，讓道奇無功而返，不過10局下大都會也拿不下分數。

兩隊一路纏鬥到13局上，赫南德茲開局的二壘安打敲回1分，金慧成敲安延續攻勢，帕赫斯（Andy Pages）高飛犧牲打進帳第2分，後段登板的賈西亞（Luis Garcia）守住13局下，2.1局無失分的表現拿下勝投。