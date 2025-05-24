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MLB／勇士離奇跑壘失誤教頭看傻眼 讓教士終結6連敗

記者蘇志畬／即時報導
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勇士隊懷特（右）9局下出現跑壘失誤。（路透）
勇士隊懷特（右）9局下出現跑壘失誤。（路透）

MLB勇士隊23日在9局下出現離奇跑壘失誤葬送得點圈機會，讓總教練都看傻眼，也讓教士隊靠著9局上馬恰多（Manny Machado）的關鍵陽春砲，以2：1拿下勝利，終結近期的6連敗。

勇士隊重砲亞古納（Ronald Acuna Jr.）去年5月底受傷隨後進行左膝手術，缺陣1年後在23日重返先發打線，首打席首球就揮出飛行距離467呎的全壘打，是大聯盟本季第四遠的全壘打。

這發陽春砲一度讓勇士隊領先，然而2局上教士隊就靠著西茲（Gavin Sheets）的陽春砲追平，改寫戰局的是9局上馬恰多從勇士隊終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）手中，轟出飛行距離達422呎的全壘打，教士隊才拿下久違的勝利。

勇士隊9局下原本有大好的得分機會，佛度戈（Alex Verdugo）開局敲安後換懷特（Eli White）代跑，他先靠推進上得點圈，接著奧比斯（Ozzie Albies）敲出的中外野安打，懷特疑似以為被接殺又從三壘跑回二壘，結果在壘包前被觸殺出局。

轉播畫面可以看到，三壘指導教練圖亞索波（Matt Tuiasosopo）比出要懷特停在三壘的手勢，不料懷特又往回跑，讓圖亞索波無奈的雙手一攤，在休息區的教頭史尼特克（Brian Snitker）也一臉難以理解。

教士隊從原本1出局、一三壘有人的大好機會，變成2出局、一壘有人，最終也沒能攻下分數。

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