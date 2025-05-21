我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再刪哈佛6千萬元撥款 短短數周損失逾27億元

名演員朱媛媛抗癌五年後去世 夫辛柏青發布訃告

MLB／山本由伸7局無失分勝投飛了 道奇延長賽中止4連敗

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山本由伸。(美聯社)
山本由伸。(美聯社)

道奇隊強投山本由伸20日雖然以110球熱投7局無失分，然而響尾蛇隊摩瑞洛（Gabriel Moreno）9局上一發陽春砲追平比數，打飛山本由伸的勝投，道奇隊延長賽克服2分落後，孟西（Max Muncy）高飛犧牲打送回大谷翔平，以4：3贏球中止4連敗。

日本投手山本由伸20日開賽就展開無雙狀態，連續解決11人次，直到4局上才對馬提（Ketel Marte）投出保送，5、6局山本由伸不僅又投出6上6下，第6局更是連飆3次三振。

第7局山本遭遇難關，先被馬提敲出此戰的第1支安打，接著又因暴投讓他站上二壘，後面製造2次滾地出局，但馬提也藉此上到三壘，隨後山本投出四壞保送，但成功三振掉史密斯（Pavin Smith）解除危機。

山本大吼一聲為自己的表現感到振奮，最終投完7局退場，用球數寫下個人旅美以來的新高，僅被敲1支安打，沒有失分，另有9次三振、2次四壞保送，防禦率下修到1.86。

道奇隊攻勢很有限，4局下2出局後弗里曼（Freddie Freeman）敲出二壘安打，打破響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）的無安打狀態，史密斯（Will Smith）再補上一支二壘打敲回1分。

然而6局下弗里曼2出局後的二壘安打沒有兌換成分數，8局下大谷翔平敲出此戰首安、1支二壘安打，但後面的貝茲（Mooki e Betts）、弗里曼沒能敲回分數。

道奇隊牛棚先在8局上出現2出局、滿壘危機，但接替的帕里烏斯（Ben Casparius）成功拆彈，9局上終結者史考特（Tanner Scott）則是在1出局後挨轟，讓比賽回到平手；9局下道奇隊雖然靠2次保送站上得點圈，但還是得不了分。

進入延長賽，前4打數繳白卷的卡洛爾在1出局、二壘有人時，再次砲轟史考特，一發左外野的兩分砲讓響尾蛇隊領先，也是個人本季第15轟。

10局下道奇隊換上艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，迅速追回1分，下一棒大谷翔平獲得故意四壞保送，貝茲外野飛球遭接殺但艾德曼衝上三壘，大谷翔平則是盜上二壘，弗里曼也獲故意四壞，史密斯則是被球打中觸身上壘也擠回追平分，孟西敲出中外野深遠飛球出局，但三壘上的大谷輕鬆回到本壘得分。

山本由伸

上一則

NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張

下一則

MLB／紅襪布勒被判壞球爆粗口 與教頭雙雙被驅逐

延伸閱讀

MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投

MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投
MLB／大谷開轟晚一步 山本由伸吞敗又丟防禦率王

MLB／大谷開轟晚一步 山本由伸吞敗又丟防禦率王
MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王
MLB／山本由伸首挨滿貫砲 投5局失5分防禦率翻倍變1.80了

MLB／山本由伸首挨滿貫砲 投5局失5分防禦率翻倍變1.80了

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

2025-05-17 02:30
愛德華(左)。（路透）

NBA／灰狼4：1淘汰勇士 愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

2025-05-15 00:42
格林強調，球團休賽季最大的任務，就是找到像巴勒特（右）這類加入後就能帶給球隊巨大幫助的球員。（路透）

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

2025-05-15 22:47
22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)

NBA／稱庫明加回歸合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

2025-05-16 23:40

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌