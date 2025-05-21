MLB／山本由伸7局無失分勝投飛了 道奇延長賽中止4連敗

山本由伸。(美聯社)

道奇隊強投山本由伸 20日雖然以110球熱投7局無失分，然而響尾蛇隊摩瑞洛（Gabriel Moreno）9局上一發陽春砲追平比數，打飛山本由伸的勝投，道奇隊延長賽克服2分落後，孟西（Max Muncy）高飛犧牲打送回大谷翔平，以4：3贏球中止4連敗。

日本投手山本由伸20日開賽就展開無雙狀態，連續解決11人次，直到4局上才對馬提（Ketel Marte）投出保送，5、6局山本由伸不僅又投出6上6下，第6局更是連飆3次三振。

第7局山本遭遇難關，先被馬提敲出此戰的第1支安打，接著又因暴投讓他站上二壘，後面製造2次滾地出局，但馬提也藉此上到三壘，隨後山本投出四壞保送，但成功三振掉史密斯（Pavin Smith）解除危機。

山本大吼一聲為自己的表現感到振奮，最終投完7局退場，用球數寫下個人旅美以來的新高，僅被敲1支安打，沒有失分，另有9次三振、2次四壞保送，防禦率下修到1.86。

道奇隊攻勢很有限，4局下2出局後弗里曼（Freddie Freeman）敲出二壘安打，打破響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）的無安打狀態，史密斯（Will Smith）再補上一支二壘打敲回1分。

然而6局下弗里曼2出局後的二壘安打沒有兌換成分數，8局下大谷翔平敲出此戰首安、1支二壘安打，但後面的貝茲（Mooki e Betts）、弗里曼沒能敲回分數。

道奇隊牛棚先在8局上出現2出局、滿壘危機，但接替的帕里烏斯（Ben Casparius）成功拆彈，9局上終結者史考特（Tanner Scott）則是在1出局後挨轟，讓比賽回到平手；9局下道奇隊雖然靠2次保送站上得點圈，但還是得不了分。

進入延長賽，前4打數繳白卷的卡洛爾在1出局、二壘有人時，再次砲轟史考特，一發左外野的兩分砲讓響尾蛇隊領先，也是個人本季第15轟。

10局下道奇隊換上艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘安打，迅速追回1分，下一棒大谷翔平獲得故意四壞保送，貝茲外野飛球遭接殺但艾德曼衝上三壘，大谷翔平則是盜上二壘，弗里曼也獲故意四壞，史密斯則是被球打中觸身上壘也擠回追平分，孟西敲出中外野深遠飛球出局，但三壘上的大谷輕鬆回到本壘得分。