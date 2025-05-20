MLB／費城人牛棚禁賽80場 傳想找40歲老將回鍋救火

費城人正積極尋找牛棚，40歲老將羅伯森傳是人選之一。（路透資料照片）

費城 人隊牛棚左投艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）因使用禁藥，遭大聯盟禁賽80場不支薪，他將失去季後賽 參賽資格。大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）也列出費城人的潛在補強方案。

艾爾瓦拉多2021至2024年共為費城人出賽231場，本季出賽20場，有7次救援成功，防禦率2.70。

費恩森指出，艾爾瓦拉多被禁賽後，費城人正積極尋找牛棚，目前自由市場最具吸引力的人選是40歲老將羅伯森（David Robertson）。羅伯森曾2度效力費城人，去年在遊騎兵隊出賽68場，防禦率3.00。費恩森提到，盡管雙方未正式談判，但艾爾瓦拉多被禁賽後，羅伯森成為費城人補強目標。

除了羅伯森外，費城人可能透過交易來補強牛棚，對象包含馬林魚隊班德（Anthony Bender）、海盜隊桑塔納（Dennis Santana）、金鶯隊貝克（Bryan Baker）、天使隊簡森（Kenley Jansen）、白襪隊布瑟（Cam Booser）、洛磯隊柏德（Jake Bird）和海盜隊貝德納（David Bednar）。