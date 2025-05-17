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MLB／大谷翔平牛棚練投50球 下一次有望Live BP

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

投手大谷翔平朝復出又邁出了一步，17日在道奇隊主場進行的牛棚練投，總共投了50球，是術後最高球數，預計24日進入Live BP（實戰投打練習）。

大谷翔平17日先投了25球，休息約5到7分鐘後，再投了25球，最快球速達95哩（約153公里），使用的球種包括四縫線速球、卡特球、二縫線速球與指叉球，不過「魔球」橫掃曲球（sweeper）」還在封印中。

大谷何時能重返大聯盟投手丘仍未確定，總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，對大谷的恢復要有耐心，比起在5月、6月就復出，更希望他的手臂在9月、10月是準備好的狀態。

根據日本媒體報導，道奇球團預計安排他在美國時間的周六進行Live BP，這將會是下一個重要階段，但仍會按照每天的狀況進行調整。

當大谷翔平開始練投曲球等變化球種時，就代表距離復出更進一步，全明星賽後被視為最可能的時間點，道奇隊雖然近期包含史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希接連受傷，但仍不急著讓投手大谷歸隊。

大谷翔平 道奇 佐佐木朗希

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