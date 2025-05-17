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MLB／金鶯戰績墊底 終於開除海德 本季第3位失業總教練

記者藍宗標／即時報導
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金鶯隊開除51歲總教練海德。（美聯社）
金鶯隊開除51歲總教練海德。（美聯社）

金鶯隊終於決定開除51歲總教練海德（Brandon Hyde），由三壘教練曼索里諾（Tony Mansolino）代理教頭職務，但金鶯對國民隊3連戰第2戰未改運，又以6：10輸球、吞下5連敗，戰績15勝29敗繼續在美聯東區墊底。

金鶯原任總教練蕭瓦特（Buck Showalter）2018年結束領軍任務，海德隔年上任，曾在2019、21年吞下百敗，但前年101勝成為美聯最多勝球隊，獲選年度最佳教頭，去年91勝再度拚進季後賽，不料今年只打43場，留下15勝28敗、勝率3成49的難看數字，提前遭解約。

金鶯今天賽前做出這個決定，總經理總經理艾利亞斯（Mike Elias）透過聲明說：「作為棒球營運主管，開季不利最終是我的責任，這項責任的一部分是追求艱難的改變，以便為未來設定不同的方向。」

艾利亞斯表示，感謝海德這些年來的辛勤工作、奉獻和熱情，感謝他帶領球隊重返季後賽並贏得美聯東區冠軍；他對球隊和巴爾的摩的許多積極貢獻將永垂不朽，祝他和家人一切順利。

大聯盟本季賽事開打不到兩個月，已有3位總教練被開除，前兩人是海盜隊薛爾頓（Derek Shelton）、洛磯隊布雷克（Bud Black）。

金鶯今天繼續在主場迎戰國民，先發投手吉布森（Kyle Gibson）只投0.2局被揮出6支安打，失6分種下敗因，本季4場先發最多只投4局、吞下3連敗。

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