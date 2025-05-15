我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

MLB／知道佐佐木朗希有肩傷宿疾仍買進 道奇總裁：問題不大

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佐佐木朗希。(路透)
佐佐木朗希。(路透)

道奇隊日籍投手佐佐木朗希因右肩夾擠進入傷兵名單，疼痛狀況已維持數周，且可能與在日本時的舊傷有關，道奇隊球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天坦言，知道他去年就有肩膀傷情，道奇仍決定進行這筆投資，是因評估並非大問題，相信佐佐木朗希仍是未來塞揚潛力股。

弗里曼今天接受日本媒體訪問，談到對朗希傷勢的了解，他提到，「這個狀況在過去幾周困擾著他，幸運的是，檢查結果顯示不是大問題，我們相信可以幫助他回到健康狀況，而他會幫助我們贏得世界大賽冠軍。」他強調：「我們深信他具備未來贏得塞揚的潛能，而保持健康與強壯是最佳途徑。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，朗希的傷情與在羅德時就有的狀況類似，也讓媒體好奇道奇何以在知道他有肩膀宿疾的情況下進行這筆投資。弗里德曼對此表示：「這不是什麼大問題，真正的大問題是如果需要手術，那可能需要1年、1年半才能回歸，但現在要做的就是抑制發炎，讓身體回到健康狀況，如果可以做到這一點，他就能恢復投球，所以狀況並不嚴重。」

弗里德曼也透露與朗希之間的談話，「我們告訴他，依然堅信他能成為世界頂尖投手之一，現在最重要的就是恢復健康，這樣才能展現出他真正的潛能。」

道奇 佐佐木朗希

上一則

NBA／懷特聯手「板凳奇兵」柯內特 綠衫軍延長戰線

下一則

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

延伸閱讀

MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投

MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投
MLB／大谷、貝茲、弗里曼MVP連線熄火 道奇遭運動家痛宰

MLB／大谷、貝茲、弗里曼MVP連線熄火 道奇遭運動家痛宰
MLB／大谷母親節曬全家福 IG分享與妻女大手牽小手萌照

MLB／大谷母親節曬全家福 IG分享與妻女大手牽小手萌照
MLB／大谷連9場安打再創本季新高 弗里曼4安又開轟抓蛇

MLB／大谷連9場安打再創本季新高 弗里曼4安又開轟抓蛇

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
勇士總教練柯爾。（美聯社）

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

2025-05-13 03:21
泰托姆12日出賽意外受傷。(路透)

NBA／泰托姆傷退綠衫軍氣氛低迷 馬祖拉：狀況令人擔憂

2025-05-13 00:47
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26
愛德華轟炸籃框。 （路透）

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

2025-05-10 23:35

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？