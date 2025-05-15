MLB／知道佐佐木朗希有肩傷宿疾仍買進 道奇總裁：問題不大

佐佐木朗希。(路透)

道奇 隊日籍投手佐佐木朗希 因右肩夾擠進入傷兵名單，疼痛狀況已維持數周，且可能與在日本時的舊傷有關，道奇隊球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天坦言，知道他去年就有肩膀傷情，道奇仍決定進行這筆投資，是因評估並非大問題，相信佐佐木朗希仍是未來塞揚潛力股。

弗里曼今天接受日本媒體訪問，談到對朗希傷勢的了解，他提到，「這個狀況在過去幾周困擾著他，幸運的是，檢查結果顯示不是大問題，我們相信可以幫助他回到健康狀況，而他會幫助我們贏得世界大賽冠軍。」他強調：「我們深信他具備未來贏得塞揚的潛能，而保持健康與強壯是最佳途徑。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，朗希的傷情與在羅德時就有的狀況類似，也讓媒體好奇道奇何以在知道他有肩膀宿疾的情況下進行這筆投資。弗里德曼對此表示：「這不是什麼大問題，真正的大問題是如果需要手術，那可能需要1年、1年半才能回歸，但現在要做的就是抑制發炎，讓身體回到健康狀況，如果可以做到這一點，他就能恢復投球，所以狀況並不嚴重。」

弗里德曼也透露與朗希之間的談話，「我們告訴他，依然堅信他能成為世界頂尖投手之一，現在最重要的就是恢復健康，這樣才能展現出他真正的潛能。」