MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投

大谷翔平首局首打席就開轟，和隊友拍手慶賀。(美聯社)

日本投手山本由伸 14日感受到隊友滿滿的愛，不僅大谷翔平 首局首打席就開轟，道奇 隊全場4轟、9：3擊敗運動家隊，讓先發6局失3分的山本由伸拿下本季第5勝。

同樣來自日本的大谷翔平過去在山本登板時火力支援有限，但本場1局下就敲出陽春砲，這發本季第13轟棒打運動家隊先發投手霍格倫德（Gunnar Hoglund），擊球初速108.2哩、飛行距離403呎。

2局下帕赫斯（Andy Pages）也敲出陽春砲，幫助道奇隊取得2：0領先；然而3局上山本由伸在2出局、一壘有人時，被索德史東（Tyler Soderstrom）轟出一發兩分砲，4局上更是因為安都哈（Miguel Andujar）的二壘安打丟掉1分，反以2：3落後。

道奇隊很快補上火力支援，5局下金慧成在0好1壞下鎖定92.2哩速球揮棒，將球掃到中右外野全壘打牆外，一發陽春砲追平比數，這是金慧成在大聯盟出賽11場來的第一發全壘打。

6局下2出局、一壘有人，羅哈斯（Miguel Rojas）上場代打金慧成，結果1支二壘安打超前比數，也幫助山本由伸取得勝投資格。

8局下則是一壘有人時羅哈斯成功執行犧牲觸擊，運動家隊選擇故意四壞保送大谷翔平，想面對今天前4打席沒安打的貝茲（Mookie Betts），結果貝茲敲出二壘安打，灌進2分打點，自己也在壘包上興奮振臂，後來孟西（Max Muncy）更補上一發三分砲，徹底拉開差距。

山本由伸在隊友火力支援下將勝投收入囊中，他今天以88球投完6局，被敲4支安打、丟掉3分，另有6次三振、2次四壞保送，防禦率上升到2.12。

大谷翔平上一次是9日開轟，相隔4場再次開轟，5月的第6轟，有機會打破去年5月締造的8轟，而在本季第43場出賽就敲出13轟，有機會挑戰單季50轟。

佐佐木朗希肩傷找不到病因。(美聯社)

道奇隊日本投手佐佐木朗希因為肩夾擠進入傷兵名單，14日接受訪問時坦言，目前還未掌握傷勢確切原因，而在球隊傷兵不少的情況下缺陣，也深感懊悔，「我也在這時候受傷離開，真的很抱歉。」

佐佐木朗希目前處於「暫停投球」階段，雖然已經進行核磁共振顯影（MRI）檢查，但無法確切評估肩部狀況，也無法針對根源進行治療，因此還無法制定復出時間表。

佐佐木朗希透露，自己在前兩場比賽就感到疼痛，但因影響不大還能繼續投球，不料出賽表現不如預期，球速也受到限制，考量到實際表現，主動向球隊提出暫停出賽，「那樣的表現可能反而成為負擔。」