MLB／「升」為光芒、退為光芒 隆戈利亞簽1日合約告別選手生涯

隆戈利亞。(路透)

現年39歲的光芒隊傳奇球星隆戈利亞（Evan Longoria），確定將回到最初的起點告別，光芒隊今天宣布，將與他簽下一日合約，於美國時間6月7日舉辦退休 儀式。隆戈利亞離開光芒後，就不曾以客隊身分回到這裡，人生中每一場在光芒主場的比賽，他都是自家人，回到光芒引退，也讓他終於有機會好好道別，他說：「坦帕一直都像是我的家。」

隆戈利亞在2006年選秀首輪第三順位上榜，當時球隊仍名為魔鬼魚隊，2008年更名光芒，他也在這年首升大聯盟，開始書寫在這支球隊的傳奇史頁，也是該年美聯新人王得主，直到2017年12月在滿滿錯愕中被交易到巨人隊，效力10年期間，共為光芒出賽1435場、261轟、892分打點、跑回780分、618支長打、569次保送，都排在隊史第一的高度，最著名一戰要屬2011年第162場例行賽，光芒從以0：7落後打起，最終在延長12局由隆戈利亞敲出再見轟擊敗洋基，光芒因此拿到季後賽門票。

光芒今天宣布將與他簽下一日合約，隆戈利亞以生涯最輝煌時期的光芒戰袍，正式告別選手生涯。球團老闆史騰伯格（Stuart Sternberg）在聲明稿中表示，「隆戈利亞體現了坦帕灣光芒所代表的意義，從他站上賽場的那一刻，以卓越、領導、競爭精神形塑了這支球隊的形象，球隊從魔鬼魚轉型為光芒，他帶來的幫助比任何人都更多，我們很榮幸歡迎他回家，穿上生涯起點的球衣引退。」

隆戈利亞表示，坦帕之於自己，一直都像是家，特別是自己不曾有機會以客隊身分回到這裡，如今將穿回光芒球衣引退，「看來這就是最好的告別方式。」他也提到，這是自己去年整年沒有打球卻遲遲沒有宣布引退的原因之一。

隆戈利亞後來共在巨人征戰5年、效力響尾蛇隊1年，都不曾到過光芒純品康納球場出賽，生涯在這裡的710場出賽，全部都是主隊；最近一次來到這裡，則是去年7月為光芒擔任開球嘉賓。

比較可惜的是，純品康納球場因颶風受損，今年無法使用，光芒本季改以史坦伯瑞納球場（Steinbrenner Field）為家，隆戈利亞的引退無緣在熟悉的純品康納球場登場。