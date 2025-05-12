MLB／洋基賈吉當4割男 費城人史瓦柏並列全壘打王

賈吉再度成為大聯盟唯一4成打者。(路透)

洋基 「法官」賈吉（Aaron Judge）11日5打數4安打，攻下兩分打點，本季打擊率從3成96升至4成09，再度成為大聯盟唯一「四割男」。此外，費城 人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）11日轟出雙響砲，本季14支全壘打與賈吉並列大聯盟榜首。

賈吉對運動家3連戰火力全開，一共出現7支安打，11日更是本季第3次單場4安，洋基隊終場以12：2大勝運動家隊。

洋基23勝17敗在美聯東區排名第1，大聯盟史上開季前40戰至少14轟的球員中，賈吉打擊率是第4高。

另一場，費城人3：0守護者隊，史瓦柏面對守護者先發投手歐提茲（Luis Ortiz），2局上轟出陽春砲，8局上再從海林（Tim Herrin）的手中轟出兩分砲，成為費城人贏球大功臣，本季對戰守護者2勝1敗結束。

史瓦柏跨季連續46場比賽上壘，本季首次締造雙響砲紀錄，獨居國聯全壘打王，道奇隊大谷翔平 、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）12轟並列第2。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）11日投7局只被揮出3支安打，飆出8次三振，優質表現奪下本季第4勝。