我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

CBO報告：共和黨預算法草案 恐讓數百萬人失去白卡

MLB／教士拿洛磯練兵狂贏21分 取代道奇躍居分區龍頭

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教士塔提斯5局上轟出3分砲，本季第9轟出爐。(美聯社)
教士塔提斯5局上轟出3分砲，本季第9轟出爐。(美聯社)

教士隊作客丹佛，10日把洛磯隊主場庫爾斯球場當成打擊練習場，全場出現24支安打，包括5支全壘打，先發投手科萊克（Stephen Kolek）演出生涯首場完封勝，教士終場以21：0大勝，超前道奇隊躍居國聯西區排名第一。

教士1局上就攻下5分奠定勝基，打完前4局狂攻15分，洛磯先發投手布雷拉克（Bradley Blalock）只投3.2局被揮出13支安打，包括3支全壘打，狂失12分吞下本季第2敗。

教士在3連戰前兩戰一共攻下34分，本季對戰5場全勝，戰績25勝13敗超前道奇26勝14敗，勝率領先千分之8；反觀洛磯6勝33敗在大聯盟穩穩墊底，追平1988年金鶯隊，並列大聯盟史上開季39戰最爛成績，金鶑當年以54勝107敗收尾。

科萊克去年菜鳥球季以後援任務為主，本季兩場先發投出2連勝，10日用104球完成9局任務，被揮出5支安打、保送兩次，投出7次三振，生涯首次完投9局且是完封勝。

教士21分擊敗對手、8名打者至少兩支安打都寫下隊史新紀錄，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）5局上轟出3分砲，本季第9轟出爐，生涯累積136支全壘打，超越教士傳奇球星葛恩（Tony Gwynn）的135轟紀錄。

道奇

上一則

MLB／大谷連續8場安打本季最猛 道奇貧打遭響尾蛇完封

延伸閱讀

MLB／大谷連續8場安打本季最猛 道奇貧打遭響尾蛇完封

MLB／大谷連續8場安打本季最猛 道奇貧打遭響尾蛇完封
MLB／大谷模擬局間休息再投 估至少幾個月才能重返投手丘

MLB／大谷模擬局間休息再投 估至少幾個月才能重返投手丘
MLB／賈吉雙響砲獨居全壘打王 6大打擊數據位居榜首

MLB／賈吉雙響砲獨居全壘打王 6大打擊數據位居榜首
MLB／敲超前彈不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

MLB／敲超前彈不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

熱門新聞

5月3日，全紅嬋在世界泳聯跳水世界盃決賽後。（新華社）

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

2025-05-04 20:28
圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下33分。（路透）

NBA／米契爾33分破紀錄 無緣率騎士東區準決賽奪勝

2025-05-04 23:01
希爾德一度穿錯球褲出賽。（美聯社）

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

2025-05-07 04:20
哈利伯頓(左)第二戰扮演第四節先生，個人7投、4中攻下11分外帶5籃板。(路透)

NBA／罰球自投自搶投進絕殺三分球 哈利伯頓寫20年紀錄

2025-05-07 03:45

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼