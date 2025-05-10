MLB／敲超前彈不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

大谷翔平9日敲出超前三分砲。（美聯社）

道奇 隊9日打出9局上猛攻6分的驚奇逆轉戰，大谷翔平 敲出超前三分砲幫助球隊以14：11擊敗響尾蛇隊，但他反覆強調追平過程更加重要，自己只是剛好結束了比賽，全隊從未放棄的精神才是關鍵。

道奇9日一度以8：3領先，但先被響尾蛇在5局下追平，後來又以8：11的落後姿態進入9局上，不料開局連續4支安打就成功扳平比數，大谷翔平更在一、二壘有人時轟出關鍵一擊。

談到這場劇情多變的比賽，大谷翔平說：「這樣的比賽展開並不常見，但全隊一直堅持到底、沒有人放棄，大家持續把棒子傳下去，雖然最後由我來結束比賽，但我認為在那之前追平的過程真的非常精采。」

至於第9局開轟的策略，大谷翔平表示，自己沒有特別鎖定球種，只是球進來如果位置偏甜就揮棒，結果形成全壘打感到很開心，「打出去就知道，有那種確信的感覺」。

「真正困難的是能夠追平比數。」大谷翔平強調：「我是打下關鍵一擊沒錯，但能夠追平才是第9局最重要的部分，像是孟西（Max Muncy）那一支（追平）安打，真的讓人覺得『我們還有機會』，我想那時候我們這邊的氣勢已經壓過對手。」

而美國時間的母親節 也將近，被問到在這時間點開轟有無特殊意義？大谷翔平笑說：「現在還不是母親節啦。也不用硬要把這兩件事連在一起。不過當然，有感謝的心意的話，直接說出來就好了。」