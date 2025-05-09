MLB／山本由伸首挨滿貫砲 投5局失5分防禦率翻倍變1.80了

道奇隊日籍投手山本由伸8日首度挨炸滿貫砲。(路透)

道奇 隊日籍投手山本由伸 8日解鎖一項大聯盟生涯初體驗，首度挨炸滿貫砲，第4局遭到響尾蛇隊捕手摩瑞洛（Gabriel Moreno）本季首轟下重手，最終先發5局失5分，寫下本季失分最多的一役，帶著0：5落後退場。

道奇8日展開面對響尾蛇的客場4連戰，山本由伸打頭陣，首局三上三下，第二局兩出局後被摩瑞洛、古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）連續敲安，但隨即K掉湯瑪斯（Alek Thomas）解危，第3局被首位打者培多默（Geraldo Perdomo）敲安，但因雙殺出現，該局僅面對3人次。

山本第四局因兩次四死球保送加上1安打，無人出局就被攻占滿壘，摩瑞洛一棒掃出滿貫砲，僅是他的本季首轟，就重擊山本由伸，而山本接下來連抓三個出局數，但第5局再被馬堤（Ketel Marte）敲出陽春砲。

山本最終先發5局共用88球，被敲6安打、失5分都是責失分，有4次三振、1次保送，防禦率從賽前的0.90翻倍為1.80。

在8日以前，山本在大聯盟共被敲出9轟，包括7發陽春砲、1發兩分砲、1發三分砲，這是他首度嘗到滿貫砲的滋味。