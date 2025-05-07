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MLB／大谷翔平敲三壘打+3保送 道奇大勝馬林魚

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

昨天才說要好好反省自己關鍵時刻應選擇優先上壘，日本球星大谷翔平今天化身上壘機器，敲出一支三壘安打外帶3次保送上壘，跑回2分，道奇隊也在弗里曼（Freddie Freeman）3安、4打點演出下，以10：1大勝馬林魚隊。

道奇隊昨天在延長賽以1分差敗給馬林魚隊，大谷翔平雖然兩度敲安扳平，但檢討自己在9局上的策略應該上壘為主，今天他果然上壘優先。

大谷翔平今天第1局就選到四壞保送上壘，3局上也是在2出局後選到保送，但這2局道奇隊都沒能得分，直到6局上1出局後大谷翔平敲出三壘安打，接著貝茲（Mookie Betts）保送，弗里曼適時安打敲回全場第1分。

7局上1出局、一二壘有人時，韓籍打者金慧成適時安打敲回第2分，2出局後輪到大谷翔平，馬林魚隊選擇故意四壞保送形成滿壘，結果貝茲也選到保送擠回1分，接著弗里曼用三壘安打灌進3分打點，帕赫斯（Andy Pages）也敲安打回此局的第6分。

9局上因為赫南德茲（Teoscar Hernandez）受傷而在昨天拉上大聯盟的奧特曼（James Outman）開轟，一發三分彈將得分擴大到10分。

道奇隊先發投手納克（Landon Knack）5局無失分演出，拿下本季第2勝，接手的紹爾（Matt Sauer）更是直接吃完剩下4局，僅失1分，拿下個人生涯第1次救援成功。

大谷翔平 道奇 奧特曼

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