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MLB／大谷翔平追平轟、追平安都無效 馬林魚延長賽再見安擊敗道奇

記者蘇志畬／即時報導
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大谷翔平成為本季第一位達成「10轟10盜」的選手。(路透)
大谷翔平成為本季第一位達成「10轟10盜」的選手。(路透)

美國職棒道奇隊今天作客對上馬林魚隊，日本球星大谷翔平一發全壘打、一支二壘打，兩度幫助球隊追平比數，然而最終是馬林魚隊靠著桑契斯（Jesus Sanchez）在10局下的再見安打，以5：4擊敗道奇隊。

效力道奇隊的大谷翔平在馬林魚主場打得特別好，今天賽前在此出賽6場，27打數敲出10支安打包含5轟，打擊率3成70，昨天才在此敲出一發擊球初速117.9哩的本季最速轟，也是他率領日本隊拿下2023經典賽冠軍的福地。

大谷翔平今天前兩打席都遭到馬林魚隊先發投手康崔爾（Cal Quantrill）三振，6局上換投由維內齊亞諾（Anthony Veneziano）接手，大谷翔平作為首名打者，將一顆86.1哩的滑球，轟到右外野第二層看台處。

這發全壘打擊球初速為109哩（約175.4公里），飛行距離為403呎（約122.8公尺），大谷翔平打出去就知道是全壘打，在本壘目視球飛上看台，邁出確信步，也將比數追平為2：2。

道奇隊在此局靠著弗里曼（Freddie Freeman）後續追加的一發陽春砲，取得3：2領先，這是弗里曼的本季第8轟。

然而6局下換投的道奇隊同樣也丟掉2分，又回到1分落後，7局上1出局、金慧成在一壘，又輪到大谷翔平打擊，他在滿球數下敲出右外野的二壘安打，提前起跑的金慧成也發動快腿跑回追平分。

兩隊就以4：4一路打進延長賽，大谷翔平在9局上敲出滾地球出局成為最後出局數，10局上因突破僵局制站上二壘，然而道奇隊送不回這一分。

馬林魚隊則把握住10局下的機會，道奇隊開局故意保送後，拉米瑞茲（Agustin Ramirez）先敲安製造滿壘，道奇隊雖然祭出內野5人陣，但桑契斯敲出此戰的第2支安打，一棒讓比賽結束。

大谷翔平繼昨天敲出擊球初速117.9哩的本季最速轟後，今天又在第6局敲出追平比數的陽春砲，成為本季第一位達成「10轟10盜」的選手。

大谷翔平 道奇

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