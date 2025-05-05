我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

川普欲重開惡魔島監獄 分析：恐面臨大量訴訟

MLB／道奇91棒「日韓連線」捕魚 大谷翔平兩分砲、金慧成初先發就雙安

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷本季第9轟出爐。 (美聯社)
大谷本季第9轟出爐。 (美聯社)

道奇隊今天以7：4擊敗馬林魚隊，打線在第九棒、第一棒上演「日韓連線」，金慧成初先發繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷翔平4打數敲出1安打，另有1次保送上壘，第5局敲出兩分砲、本季第9轟出爐，聯手幫助道奇取勝。

道奇今天在邁阿密展開與馬林魚的客場三連戰，韓籍好手金慧成前兩場分別以代守、代跑上場，先解鎖首盜，今天等到首場先發出賽，擔任第九棒、二壘手，4打數敲出2安打。

馬林魚先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）投5局失5分，重傷害來自兩發兩分砲，先在第3局保送大谷，隨後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲；第5局金慧成擔任首位打者，打穿左邊防線，先出現大聯盟生涯首安，隨後也盜上二壘，大谷一棒炸裂兩分砲，把韓籍學弟一起送回家。

大谷本季第9轟出爐，擊球初速117.9哩、飛行距離386呎，為他本季擊球初速最快的一轟，這發全壘打送進道奇牛棚，由物理治療師厄伯（Jonathon Erb）接殺，讓牛棚興奮蹦蹦跳跳。

金慧成第6局在一、二壘有人的打席敲出安打，生涯首打點也入手，幫助道奇擴大為6：0領先。

金慧成。 (路透)
金慧成。 (路透)

道奇此役由牛棚戰撐起戰局，卡斯帕里斯（Ben Casparius）中繼4局共用70球，被敲5安打、失1分，送出5次三振，繼4月28日接手1局傷退的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）送出3.2局僅被敲2安打、無失分後，再度演出長中繼好投。這場勝投入袋，他本季累積4勝0敗、防禦率2.81，已在隊內勝投榜追平山本由伸（4勝2敗），並列道奇勝投王。

道奇 大谷翔平

上一則

NBA／搶七失利出局 快艇宣布繼續以雷納德、哈登為核心

下一則

義大利網球公開賽開打 球場翻新辛納參賽亮點多

延伸閱讀

MLB／大谷翔平3安、陽春砲挺他 佐佐木朗希終於拿到首勝

MLB／大谷翔平3安、陽春砲挺他 佐佐木朗希終於拿到首勝
MLB／大谷翔平深夜敲出陽春砲 本季第8轟出爐

MLB／大谷翔平深夜敲出陽春砲 本季第8轟出爐
MLB／大谷翔平開轟+盜壘 道奇15分大勝 派野手登板

MLB／大谷翔平開轟+盜壘 道奇15分大勝 派野手登板
MLB／「爸」氣來了 大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

MLB／「爸」氣來了 大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

熱門新聞

5月3日，全紅嬋在世界泳聯跳水世界盃決賽後。（新華社）

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

2025-05-04 20:28
騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下33分。（路透）

NBA／米契爾33分破紀錄 無緣率騎士東區準決賽奪勝

2025-05-04 23:01
戈貝爾(左)全場拿下27分，唐西奇(右)也無力回天。（路透）

NBA／戈貝爾27分24籃板統治禁區 灰狼下剋上5戰淘汰湖人

2025-05-01 01:10
唐西奇。（美聯社）

NBA／巴克利痛批唐西奇連椅子都守不住 老鷹名將也看不下去

2025-05-03 02:10
巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）

NBA／巴特勒回歸關鍵罰球+籃板 勇士險勝火箭聽牌

2025-04-29 01:35
湖人遭到淘汰，唐西奇(左)談到續約問題，詹姆斯則說不知道自己還會打多久。(美聯社)

NBA／續約湖人？唐西奇稱開始思考 詹姆斯說不知道

2025-05-02 02:49

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案