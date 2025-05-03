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MLB／洋基新王牌弗里德 6勝0敗、防禦率1.01夢幻開季

記者蘇志畬／綜合報導
弗里德開季6連勝，且連7場先發洋基都贏球。 (路透)
弗里德開季6連勝，且連7場先發洋基都贏球。 (路透)

弗里德（Max Fried）不僅是4月最佳投手，在5月的首次登板又有著7局僅被敲1支安打、無失分演出，幫助洋基隊以3：0擊敗光芒隊，開季至今6勝0敗，防禦率1.01創下隊史投手前7場先發最低紀錄，堪稱夢幻開局。

弗里德2日開賽前3局雖然出現1次觸身、2次四壞保送，但都沒造成傷害，直到5局上才被敲出第1支安打，之後一路封鎖了7局，投出6次三振；高史密特（Paul Goldschmidt）在5局下的三分砲就給予足夠支援。

談到弗里德2日最驚艷的地方，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）指出：「他能用不同的方式擊敗對手。某些局他的控球還在調整中，但有些局他能投出銳利的變化球，有時候又靈活地變換直球的速度。」

今年開季至今，弗里德出賽的7場比賽洋基隊是7勝0敗，這是自1988年道特森（Richard Dotson）以來，第一位在加入洋基前7場先發球隊全勝的投手，而弗里德合計44.2局丟掉10分（5分責失），投出39次三振，被上壘率僅0.94，表現耀眼。

弗里德在今年休賽季以8年、2億1800萬美元的合約加盟洋基，也在柯爾（Gerrit Cole）進行韌帶重建手術（Tommy John）整季報銷之時，扛起王牌投手的空缺。

洋基

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