我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五一旅遊不如囤貨 中國人買爆德國來的「窮鬼超市」

美民眾搶辦真實身分證 其實登機可用這證件取代

MLB／山本由伸6局超狂好投封鎖勇士 ERA剩0.90

記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。(路透)
山本由伸。(路透)

道奇隊日籍投手山本由伸今年頻開無雙模式，今天再度演出一場超級好投，面對勇士隊先發6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，鬼神般的防禦率再下修為0.90。

山本由伸以91球完成6局投球，他在前5局投完仍讓勇士的安打掛蛋，包括第2局面對莫菲（Sean Murphy）擊出擊球初速106.4哩正面強襲球，他展現靈敏反射神經直接收進手套。山本直到6局下、兩出局，才被萊里（Austin Riley）揮出二壘打，挑戰無安打比賽破功。

大聯盟今天剛宣布山本是3、4月國聯最佳投手得主，而他進入5月依然強勢，至此今年累積40局投球僅失7分（責失4分）。「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）寫道：「山本由伸證明了為何道奇要在他身上花3.25億美元，他今晚對勇士投6局只被敲1安打，今年球季累積40局僅被敲24支安打、49K，防禦率0.90。」

勇士先發投手霍梅茲（Grant Holmes）表現也不俗，繳出6局失2分優質先發，賞出9K。4局上雖以三振大谷開局，但貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都敲安，赫南德茲（Teoscar Hernández）選到保送擠成滿壘，史密斯（Will Smith）以高飛犧牲打幫助道奇開張分數，6局上貝茲敲出陽春砲，擴大為道奇2：0領先。

道奇7局下啟動換投，馬上開啟勇士的機會，耶茲（Kirby Yates）面對首位打者歐森（Matt Olson）就被敲出陽春砲，勇士追近到1分差，比賽進入9局前遇到雨勢中斷。

道奇 山本由伸

上一則

NBA／續約湖人？唐西奇稱開始思考 詹姆斯說不知道

延伸閱讀

MLB／山本由伸5局4四壞失3分 中斷連18局未失分

MLB／山本由伸5局4四壞失3分 中斷連18局未失分
MLB／大谷4支0當爸後手感依舊冷 道奇遭史肯斯封鎖吞3連敗

MLB／大谷4支0當爸後手感依舊冷 道奇遭史肯斯封鎖吞3連敗
MLB／山本由伸7局10K奪勝 連21局無責失分 暫居國聯防禦王

MLB／山本由伸7局10K奪勝 連21局無責失分 暫居國聯防禦王
MLB／道奇提前投降 派野手登板「搞笑模仿」山本由伸投球

MLB／道奇提前投降 派野手登板「搞笑模仿」山本由伸投球

熱門新聞

葛登石破天驚一灌。

NBA／季後賽史上首次出現 金塊葛登0.1秒補灌絕殺快艇

2025-04-27 02:05
巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）

NBA／巴特勒回歸關鍵罰球+籃板 勇士險勝火箭聽牌

2025-04-29 01:35
戈貝爾(左)全場拿下27分，唐西奇(右)也無力回天。（路透）

NBA／戈貝爾27分24籃板統治禁區 灰狼下剋上5戰淘汰湖人

2025-05-01 01:10
灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）

NBA／愛德華轟43分帶灰狼聽牌 湖人陷淘汰邊緣

2025-04-27 23:05
公鹿隊里拉德27日疑因阿基里斯腱斷裂而提前下場。（美聯社）

NBA／里拉德疑肌腱斷裂首節就退場 溜馬大敗公鹿聽牌

2025-04-28 03:00
柯瑞季後賽總得分挺進前10名。（路透）

NBA／強調贏球靠全隊防守 柯瑞季後賽總得分史上控衛第一

2025-04-27 02:00

超人氣

更多 >
5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情

5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...