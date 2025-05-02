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MLB／賈吉暫居聯盟10冠王 教頭卻說：還沒到最火熱狀態

體育新聞組／綜合報導
洋基隊長「法官」賈吉目前12項數據高居大聯盟第一。(美聯社)
洋基隊長「法官」賈吉目前12項數據高居大聯盟第一。(美聯社)

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）開季手感發燙，目前10項數據高居大聯盟第1，還寫下多項前所未見紀錄，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，賈吉還沒進入最佳狀態。

賈吉4月30日面對金鶯隊繳出猛打賞，包含一發2分砲。賈吉目前打擊率0.427、上壘率0.521、長打率0.761、整體攻擊指數（OPS）1.282、得分創造值（wRC+）、預期加權上壘率（xwOBA）、勝利貢獻值（fWAR），50支安打、10轟和32分打點也是第1，總共10個項目第1。

據「OptaSTATS」統計，本季之前，美聯沒有任何球員能在5月前敲50支安打，也沒有球員能在5月前上壘70次，也沒有球員在5月前破85個壘打數，賈吉這3項紀錄全達陣。

「他一直都在進化成更好的打者。」洋基總教練布恩說，「我這樣講不是在開玩笑，也不是故意賣弄，老實說，我不覺得他真的進入火熱狀態。當然他持續敲安打，我覺得這正是他有多出色的證明，等他真正進入狀態後，會開始把球一顆顆轟上看台，到時候，你最好綁好安全帶。」

洋基

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