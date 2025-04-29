我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吉卜力風」AI圖像為何會紅？揭開人類8大潛藏渴望

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

MLB／大谷跑出第7盜 道奇延長賽再見安 1分險勝馬林魚

記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊與馬林魚隊殺進延長賽，道奇終場以7：6險勝。圖為大谷翔平（右）跑出本季第7盜。。（路透）
道奇隊與馬林魚隊殺進延長賽，道奇終場以7：6險勝。圖為大谷翔平（右）跑出本季第7盜。。（路透）

道奇隊5：0的領先一局爆光光，與馬林魚隊殺進延長賽，艾德曼（Tommy Edman）延長10局代打敲出再見安打，道奇終場以7：6險勝。大谷翔平2打數敲出1安打，選到3次四壞保送，也跑出本季第7盜。

馬林魚由卡布雷拉（Edward Cabrera）先發4局失5分，大谷首打席敲出安打，隨即盜二壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上安打送回道奇第一分。

道奇持續有分數進帳，第3局貝茲（Mookie Betts）在滿壘的打席敲安帶有1分打點，第4局羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打送回分數，第5局則是赫南德茲（Teoscar Hernández）兩分砲，道奇擴大為5：0領先。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）前5局未失分，第6局還沒拿到出局數，先在一、二壘有人時被瓦格曼（Eric Wagaman）敲安丟掉1分，投5.1局退場，由班達（Anthony Banda）接手保送堆成滿壘後，邁爾斯（Dane Myers）掃出滿貫砲，一棒追成5：5平手。

兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，馬林魚10局上靠桑契斯（Jesús Sánchez）二壘打攻下1分，道奇帕赫斯（Andy Pages）先選保送，短打推進二、三壘有人後，原本排定輪休的艾德曼代打掃出再見安打。

道奇 大谷翔平

上一則

MLB／菅野智之這回勇敢對決賈吉 5局8K助金鶯啄洋基

下一則

NBA／關門戰狂贏55分 騎士橫掃熱火挺進季後賽第二輪

延伸閱讀

MLB／去年在一壘歪頭迎大谷 馬林魚教頭分享爸爸經：多抱抱女兒

MLB／去年在一壘歪頭迎大谷 馬林魚教頭分享爸爸經：多抱抱女兒
MLB／「爸」氣來了 大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

MLB／「爸」氣來了 大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝
MLB／紀錄組手動改判 大谷喜獲當爸後首支安打

MLB／紀錄組手動改判 大谷喜獲當爸後首支安打
MLB／大谷翔平當爸首安還在等 道奇拚火力輸給小熊

MLB／大谷翔平當爸首安還在等 道奇拚火力輸給小熊

熱門新聞

葛登石破天驚一灌。

NBA／季後賽史上首次出現 金塊葛登0.1秒補灌絕殺快艇

2025-04-27 02:05
火箭對上勇士系列賽第二戰，以109：94將戰局扳平。(路透)

NBA／勇士巴特勒首節就傷退 火箭末節大亂鬥中成功扳平

2025-04-24 01:02
灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）

NBA／愛德華轟43分帶灰狼聽牌 湖人陷淘汰邊緣

2025-04-27 23:05
大谷翔平。(美聯社)

MLB／大谷翔平陷低潮 貝茲送上暖心四字：他也是人

2025-04-24 22:11
公鹿隊里拉德27日疑因阿基里斯腱斷裂而提前下場。（美聯社）

NBA／里拉德疑肌腱斷裂首節就退場 溜馬大敗公鹿聽牌

2025-04-28 03:00
雷霆球星亞歷山大(前右)24日拿下31分。(路透)

NBA／落後29分大逆轉灰熊 雷霆3人得分破20退搶先聽牌

2025-04-25 01:20

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙