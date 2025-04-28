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MLB／去年在一壘歪頭迎大谷 馬林魚教頭分享爸爸經：多抱抱女兒

記者陳宛晶／即時報導
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現任馬林魚教頭麥卡洛夫(右)上季是道奇的一壘指導教練，常在一壘與上壘的大谷「歪頭」慶賀。 (美聯社)
現任馬林魚教頭麥卡洛夫(右)上季是道奇的一壘指導教練，常在一壘與上壘的大谷「歪頭」慶賀。 (美聯社)

道奇隊今天展開與馬林魚隊3連戰，大谷翔平也重逢去年一壘指導教練、現任馬林魚教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough），談到初為人父的大谷，麥卡洛夫分享「爸爸經」，建議大谷多抱抱女兒，「因為小孩真的長得很快。」

大谷去年開始的上壘慶祝動作，頭一歪與教練頭碰頭，這位一壘跑壘指導教練正是麥卡洛夫，也因此與大谷建立頗深交情，而他去年球季結束後接下馬林魚兵符，今天因道奇、馬林魚交手而重逢，媒體也直擊兩人賽前聊天的畫面。

麥卡洛夫表示，去年與大谷同隊，近距離看他的表現，是一段很棒的經歷，「現在我們走上不同道路，還是很開心可以看他繼續取得成功，因為他是一個好人、一個好隊友，希望他能成功這是很正常的事。」

大谷本月剛迎接女兒誕生，麥卡洛夫也透露，有傳訊息恭喜他，「很開心聽到他當爸爸的消息，我自己也是一名父親，所以我知道這有多棒，作為過來人、作為朋友，我很開心他有個健康的孩子，並享受父親這個新角色。」被問到可以給大谷的建議，他笑說：「要有耐心，盡可能多抱抱女兒，因為小孩真的長得很快。」

馬林魚教頭麥卡洛夫。(美聯社)
馬林魚教頭麥卡洛夫。(美聯社)

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