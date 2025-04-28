MLB／去年在一壘歪頭迎大谷 馬林魚教頭分享爸爸經：多抱抱女兒

現任馬林魚教頭麥卡洛夫(右)上季是道奇的一壘指導教練，常在一壘與上壘的大谷「歪頭」慶賀。 (美聯社)

道奇 隊今天展開與馬林魚隊3連戰，大谷翔平 也重逢去年一壘指導教練、現任馬林魚教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough），談到初為人父的大谷，麥卡洛夫分享「爸爸經」，建議大谷多抱抱女兒，「因為小孩真的長得很快。」

大谷去年開始的上壘慶祝動作，頭一歪與教練頭碰頭，這位一壘跑壘指導教練正是麥卡洛夫，也因此與大谷建立頗深交情，而他去年球季結束後接下馬林魚兵符，今天因道奇、馬林魚交手而重逢，媒體也直擊兩人賽前聊天的畫面。

Shohei Ohtani made it outside to come out and visit with Clayton McCullough. Ohtani rarely comes on the field this early before a game. #Dodgers #Marlins pic.twitter.com/ZIXJ7tCjVC — David Vassegh (@THEREAL_DV) 2025年4月29日

麥卡洛夫表示，去年與大谷同隊，近距離看他的表現，是一段很棒的經歷，「現在我們走上不同道路，還是很開心可以看他繼續取得成功，因為他是一個好人、一個好隊友，希望他能成功這是很正常的事。」