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MLB／響尾蛇蘇亞雷斯4響砲史上第19人 但球隊輸球僅是史上第3例

記者陳宛晶／即時報導
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響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯打瘋了，26日單場4轟。(美聯社)
響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯打瘋了，26日單場4轟。(美聯社)

響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）打瘋了，26日單場4轟，寫下大聯盟史上第19場單場4響砲的比賽，但響尾蛇力戰到延長10局仍以7：8輸給勇士隊，這也是19場4響砲戰役裡，第3次所屬球隊吞敗。

蘇亞雷斯前3轟苦主都是勇士先發投手霍梅斯（Grant Holmes），分別是第2局陽春砲、第4局兩分砲、第6局陽春砲，接著第9局面對伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）敲出追平陽春砲，將比賽以7：7帶進延長賽。

大聯盟過去曾有18場選手完成4響砲，前一次已是2017年9月4日馬丁尼茲（JD Martínez），當時同樣身披響尾蛇球衣，苦主則是道奇隊。前一次4響砲卻輸球，則是1986年7月6日霍納（Bob Horner），所屬的勇士以8：11不敵蒙特婁博覽會隊。

蘇亞雷斯開季前5戰敲出5轟，但接下來21場比賽合計72打數只有10安打、1轟，這段期間打擊率僅1成39。26日單場4支4、4轟入袋，打擊率從賽前的1成67暴漲到2成02，本季10轟也衝上大聯盟領先位置。

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