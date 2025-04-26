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MLB／佐佐木朗希5.2局失3分 平手退場確定6場先發還沒等到首勝

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟生涯首勝，還要繼續等。（路透）
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟生涯首勝，還要繼續等。（路透）

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟生涯首勝，還要繼續等，26日面對海盜隊先發5.2局、93球，被敲5安打、失3分，有4次三振、2次四壞球保送，在3：3平手之際收工，也確定無緣勝投。

佐佐木前5場先發勝投未開張、吞下1敗，26日面對海盜危機四伏，全場第1球就被克魯茲（Oneil Cruz）扛出一發陽春砲，第2局也面對一、三壘有人危機，右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）上演長傳助殺在本壘前擋下失分。

佐佐木仍在第4局再次失血，因弗瑞茲爾（Adam Frazier）一壘打、范姆（Tommy Pham）二壘打，面臨無人出局、二三壘有人危機，靠三振取得該局第一個出局數後，歐尼爾安打掃回兩分打點。雷諾斯（Bryan Reynolds）打向中外野的飛球，也讓佐佐木捏把冷汗，帕赫斯（Andy Pages）在牆前沒收這記長打。

佐佐木前5局共用80球，第6局繼續站上投手丘，連抓兩出局後對海耶斯（Ke'Bryan Hayes）投出觸身球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在此時走上場換投。

面對海盜先發投手米勒（Mitch Keller），道奇打線在1局下由大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打串連開張分數，艾德曼（Tommy Edman）打向二壘再靠失誤上壘，赫南德茲跑回第2分。5局下大谷翔平敲三壘打，弗里曼（Freddie Freeman）補上一壘打，道奇以3：3追平。

道奇 大谷翔平 佐佐木朗希

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